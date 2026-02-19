НБУ визнав неплатоспроможними два націоналізовані банки. Що відомо?

Національний банк України (НБУ) визнав неплатоспроможними "Мотор-Банк" та "Перший інвестиційний банк" (PINbank).

Відповідні рішення №48-рш/БТ та №49-рш/БТ правління НБУ ухвалило 19 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.

Обидва банки не належить до категорії системно важливих, на кожен з припадало по 0,01% активів платоспроможних банків станом на 1 лютого, тож рішення про їх віднесення до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору, запевнили у НБУ.

Рішення щодо неплатоспроможності в обох випадках ухвалено у зв’язку з невиконанням вимоги щодо подання доопрацьованих Планів фінансового оздоровлення після віднесення цих банків до категорії проблемних 16 грудня минулого року.

У НБУ зазначили, що з дня віднесення до категорії проблемних банки продовжували здійснювати ризикову діяльність та порушували вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу.

Так, станом на 19 лютого розмір регулятивного капіталу "Мотор-Банку" становив 173 млн грн, а PIN bank – всього 73 млн грн, що суттєво нижче за мінімальне значення (200 млн грн).

У Нацбанку нагадали, що кожен вкладник обох банків отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу з нарахованими відсотками станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

За даними на сайті НБУ, єдиним власником АТ "Мотор-Банк" станом на 1 січня цього року була держава в особі Фонду держмайна. Раніше власником банку був експрезидент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, у червні 2024 року ВАКС остаточно стягнув його активи, у тому числі "Мотор-Банк", на користь держави. Державі в особі Мінрозвитку громад та територій також належало 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку". Власником ще 7,45% акцій був Олег Колесник, 1,25% – Неля Костенко, ще трьом фізичним особам належало менше 1% акцій банку. Колишнім власником 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank) був російський мільярдер і президент московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер. ВАКС конфіскував ці акції на користь держави у лютому 2023 року, а у січні 2024 року їх передали Фонду державного майна.

Як повідомлялося, про зацікавленість у передачі їй акцій націоналізованого PINbank неодноразово заявляла "Укрпошта". Однак це може порушувати зобов'язання України перед МВФ.

Минулого року у Меморандумі про співпрацю з Фондом додався новий постійний структурний маяк: "Всі банки, контрольний пакет акцій яких належить державі, залишаються під акціонерним управлінням Міністерства фінансів, а будь-які націоналізовані несистемні банки будуть передані Фонду гарантування вкладів фізосіб для санації (Resolution)".