Доходи Росії від нафти й газу в лютому знову будуть вдвічі меншими за минулорічні, – Reuters

Доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу, що забезпечують п'яту частину надходжень до російської державної скарбниці, в лютому 2026 року впадуть на 0,37 трлн руб. (-47%) порівняно з лютим 2025 року – до 0,41 трлн руб.

Як свідчать розрахунки Reuters, зниження нафтогазових доходів бюджету РФ, яке посилювалося протягом 2025 року, зумовлене зміцненням курсу рубля та зниженням міжнародних котирувань нафти, що визначають ставки нафтогазових податків, передає The Moscow Times.

Усього за січень-лютий 2026 року нафтогазові доходи бюджету РФ, як очікується, становитимуть 0,8 трлн руб. проти 1,56 трлн руб. за січень-лютий 2025 року.

При цьому лютневі збори нафтогазових податків зростуть відносно січня, на 12 млрд руб. (+3,1%).

Фактичні дані про нафтогазові доходи бюджету в лютому Мінфін Росії опублікує на початку березня.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії в січні цього року впали на 50,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, опинившись на мінімумі з липня 2020 року.

Прогноз на поточний рік

Бюджет РФ на 2026 рік передбачає надходження нафтогазових доходів у розмірі 8,92 трлн руб. за загальної суми доходів в 40,28 трлн руб.

Раніше заступник міністра фінансів Росії Владімір Количов заявв, що нафтогазові доходи російського бюджету 2026 року можуть виявитися "набагато нижчими" запланованого рівня.

За словами Количова, "компенсувати" сировинну ренту російська влада має намір за рахунок Фонду національного добробуту (ФНД).

Зрештою,за даними аналітиків, "гроші ФНД цього року можуть закінчитися". Станом на 1 січня у фонді залишалося 4,1 трлн руб. ліквідних активів – тобто вільних, не витрачених коштів.

Латання "дірки"

Від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України запаси золота у ФНД скоротилися на 71% – з 554 тонн до 160 тонн. Із запасів валюти залишилися лише китайські юані приблизно на $30 млрд – найменше з моменту створення ФНД у 2008 році.

Щоб покрити доходи, що випадають, Мінфіну РФ доведеться вилучити з ФНД близько 3 трлн руб., ще близько 700 млрд руб. піде на витрати на інвестиції.

Таким чином це залишить у фонді лише 400 млрд руб. – суму, що покриває приблизно 3-4 дні видатків федерального бюджету.

Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії минулого року досяг рекордних 5,65 трлн руб. ($72,77 млрд). Уномінальному вираженні "дірка" в скарбниці стала максимальною щонайменше з 2006 року.

Ціни на російську нафту

У грудні, за даними Мінекономрозвитку РФ, середня вартість барелю нафти сорту Urals впала до 5-річного мінімуму в $39.

У січні російські нафтовики змушені давати знижки до 50%, щоб продати сировину до Індії та Китаю.

За даними Bloomberg, ціни на Urals просіли до $35-37 за барель, тоді як до бюджету РФ закладено $59.