Кількість імпортерів дизпалива в Україну впала до мінімуму за останні роки. Хто увійшов до переліку найбільших?

У січні 2026 року дизельне пальне в Україну імпортували 102 компанії, це на 24 менше, ніж у грудні минулого року, коли налічувалося 126 постачальників.

Кількість імпортерів у січні також стала найменшою з травня 2022 року, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

У січні вони разом завезли в Україну 455,6 тис. тонн пального, що на 43% менше, ніж у грудні. Водночас це на 44% більше, порівняно з січнем 2025 року.

Зниження кількості трейдерів підсилило позиції десятки найбільших імпортерів, які завезли 83% усього обсягу дизелю (378 тис. тонн), порівняно із 74% у грудні.

При цьому більшість лідерів зменшили обсяги постачання, за винятком групи ОККО й "Укрнафти".

Так, ОККО імпортувала у січні 88 тис. тонн дизельного пального, що на 6% більше, ніж у попередньому місяці. При цьому компанія збільшила імпорт "арктичного" дизелю вдвічі – до 13 тис. тонн.

Вперше на другому місці за обсягами імпорту дизпального опинилася державна "Укрнафта", збільшивши результат на 14% – до 68 тис. тонн.

На третьому місці опинилася мережа UPG (50 тис. тонн, "мінус" 21% до результатів грудня), на четвертому – "АТ Енерго Трейд" (48 тис. тонн, майже в 2,5 раза менше), на п’ятому - WOG (36,1 тис. тонн, "мінус" 28%).

До десятки найбільших постачальників дизельного пального у січні також увійшли "Західна паливно-енергетична компанія", "Пейд", "Мартін Трейд", "БРСМ-Нафта" та "Д.Трейдінг".

За оцінками "А-95" на ринок пального у грудні вплинули морози, що значно ускладнило імпорт з південного напрямку на тлі зростання споживання.

"У лютому ситуація навряд чи сильно зміниться. Багато компаній не планує поновлювати постачання з півдня, чекаючи більш сприятливих температур. Тому пульс продовжить битися на західному кордоні, де за обсяги йде запекла боротьба", – зазначають аналітики.

Як повідомлялося, ціни на пальне у найбільших мережах АЗС за підсумками січня 2026 року зросли на 2-3 гривні за літр, а на арктичний дизель – до 10 грн.

На це вплинуло зростання світових цін на нафту, зниження курсу гривні, а також високий попит на морозостійке пальне, свідчать дані Консалтингової групи "А-95".