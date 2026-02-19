Україна в січні експортувала яєць на $21 мільйон. Це вдвічі більше, ніж торік

Українські виробники яєць у січні 2026 року експортували 187,08 млн яєць на суму $20,9 млн.

Про це повідомили в Союзі птахівників України з посиланням на дані Державної митної служби.

Як зазначається, порівняно з груднем минулого року експорт зріс на 11,6%, порівняно з січнем 2025 року – на 10,6%.

У грошовому еквіваленті виручка за січень 2026 року зросла в 1,9 раза порівняно з січнем торік.

Хто найбільші покупці

Головними покупцями українських яєць у січні цього року були:

Іспанія (28,6%),

Польща (11,6%),

Велика Британія (10,2%).

Експорт яєць за минулий рік

Як повідомлялося, за 2025 рік українські виробники яєць експортували 2,05 млрд штук. Порівняно з 2024 роком обсяги експорту зросли на 65,6%.

До того Україна та Велика Британія продовжили до 2028 року дію нульової ставки на експорт яєць і м’яса птиці. Угода забезпечує важливу підтримку українському агросектору та допомагає утримувати експорт під час війни. Водночас вона відкриває додаткові можливості для британського бізнесу й споживачів, посилюючи взаємну довіру та стабільність у торговельних відносинах.

Протягом перших дев'яти місяців 2025 року Польща майже вдвічі збільшила імпорт столових яєць порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Найбільшим постачальником яєць для Польщі залишається Україна: за дев'ять місяців 2024 року було імпортовано 5,6 тис. тонн, а за той самий період 2025 року – уже 10 тис. тонн.