Гетманцев закликає Кабмін відкрити жінкам-ФОПам доступ до програми "єЯсла"

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету Міністрів із закликом внести зміни до постанови, яка регулює роботу програми "єЯсла", щоб включити до числа отримувачів допомоги матерів ‒ фізичних осіб-підприємців (ФОП).

На думку Гетманцева, за своєю економічною суттю мати-ФОП не відрізняється від жінки, яка працює за трудовим договором: обидві здійснюють трудову діяльність, наповнюють бюджет і систему соціального страхування, а також поєднують професійну діяльність із вихованням дитини.

Він наголосив, що ФОП не може розглядатися як "непрацююча особа". Якщо жінка офіційно зареєстрована, отримує дохід і виконує всі фіскальні зобов’язання, вона повинна визнаватися працюючою. Саме за цим критерієм ‒ фактичної зайнятості та внеску в економіку ‒ їй має надаватися доступ до програми підтримки "єЯсла".

"Звертаюся до Уряду із закликом внести зміни до постанови Кабміну, яка регулює "єЯсла" і включити до числа отримувачів допомоги мам, які є ФОП. Це питання не пільг, а елементарної соціальної справедливості й визнання того, що сучасна економіка давно вийшла за межі трудових книжок", ‒ підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів найближчим часом планує запровадити можливість подання документів на "дитячі" виплати онлайн. Йдеться, зокрема, про допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, допомогу з догляду за дитиною до одного року та програму "єЯсла".

Уряд також дозволив подавати документи на "дитячі" виплати не лише в Пенсійному фонді, а й у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та через представників громад.