Вперше за 10 років: Тайвань випередив Китай за експортом товарів до США, ‒ Bloomberg

США вперше за десятиліття імпортували з Тайваню більше товарів, ніж з Китаю. Тарифи президента Дональда Трампа змінюють торговельні потоки, а глобальний бум штучного інтелекту підживлює попит на високотехнологічну продукцію.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Міністерства торгівлі США, імпорт товарів з Китаю в грудні скоротився майже на 44 % порівняно з аналогічним періодом попереднього року ‒ до $21,1 млрд. Натомість поставки з Тайваню за той самий період зросли більш ніж удвічі ‒ до $24,7 млрд.

Зростання тайванських поставок до США відображає стрімке розширення експорту чіпів та серверів для компаній, які розвивають штучний інтелект. Це кардинально змінило торговельний профіль острова та зробило його економіку однією з найдинамічніших у світі.

Хоча китайським постачальникам частково вдається обходити тарифи Трампа через глибше проникнення на інші ринки або транзит через треті країни, пряма торгівля між двома найбільшими економіками світу різко скоротилася.

Водночас останні дані показують обмеженість ефекту від зусиль Трампа щодо збалансування світової торгівлі. У грудні дефіцит торговельного балансу США з Китаєм становив $12,7 млрд ‒ менше, ніж з Європейським Союзом, Тайванем, В’єтнамом та Мексикою.

За весь 2025 рік дефіцит торговельного балансу з Китаєм скоротився на $93,4 млрд ‒ до $202,1 млрд, тоді як з Тайванем зріс більш ніж удвічі ‒ до майже $147 млрд.

Міністерство фінансів Тайбею заявило, що експорт підтримувався зростанням попиту на технологічну продукцію острова. Зокрема, поставки "інформаційної, комунікаційної та аудіовізуальної продукції" до США в грудні зросли на 200,7 % порівняно з попереднім роком.

Як повідомлялося, США та Тайвань підписали торговельну угоду, яка передбачає зниження тарифів, розширення доступу американських товарів на азійський ринок та значні інвестиції в енергетичні й технологічні проєкти на території США.

Згідно з умовами угоди, Тайвань зобов’язався закупити в США скраплений природний газ і сиру нафту на суму понад $44 млрд, а також відкрити свій ринок для американської продукції, зокрема яловичини, молочних продуктів, свинини, пшениці, медичних виробів та автомобілів.