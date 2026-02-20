Безос святкує: Amazon стає найбільшою компанією світу за доходом, обігнавши Walmart
Amazon офіційно обійшов Walmart і став найбільшою компанією світу за доходом. Це свідчить про величезні масштаби, яких гігант електронної комерції та хмарних обчислень досяг з моменту свого скромного старту в 1994 році в якості онлайн-магазину книг у гаражі Джеффа Безоса.
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія Walmart, яка понад десять років утримувала першу позицію за доходом, повідомила про обсяг продажів у $713,2 млрд за 12 місяців. Amazon, чий фінансовий рік закінчується в грудні, на початку цього місяця оприлюднив показник продажів за 2025 рік у $717 млрд.
Безос ретельно вивчав методи засновника Walmart Сема Волтона та запозичив багато його бізнес-стратегій під час розвитку своєї компанії. За останнє десятиліття дохід Amazon зростав майже вдесятеро швидше, ніж у Walmart: цьому посприяв перехід споживчих витрат з офлайн-магазинів в онлайн та стрімкому розвитку бізнесу хмарних обчислень Amazon Web Services.
Amazon та Walmart безпосередньо конкурують за гроші покупців. Amazon є найбільшим онлайн-ритейлером, сайт та мобільні додатки якого щомісяця відвідують 2,7 мільярда людей. Walmart залишається найбільшим фізичним ритейлером світу з понад 10 000 магазинів та шопінг-клубів по всьому світу. Обидві компанії отримують більшу частину доходу в США.
Проте історія доходів значною мірою пов’язана з домінуванням Amazon у хмарних обчисленнях ‒ бізнесі, в якому Walmart не конкурує. Без AWS дохід Amazon у 2025 році становив би лише $588 млрд. Тож прогрес компанії значною мірою пояснюється критичною роллю дата-центрів як ключової інфраструктури в епоху штучного інтелекту.
Безос нині посідає четверте місце серед найбагатших людей планети з активами в $228 млрд, значна частина яких пов’язана з його акціями Amazon.
Як повідомлялося, компанія Amazon планує активно застосовувати штучний інтелект для прискорення створення фільмів та телешоу, хоча в Голлівуді побоюються, що ШІ призведе до скорочення робочих місць і кардинально змінить галузь.
В Amazon MGM Studios досвідчений керівник сфери розваг Альберт Ченг очолює команду, яка розробляє нові інструменти штучного інтелекту. За його словами, ці технології дозволять суттєво скоротити витрати та оптимізувати творчий процес.
