Уряд запускає пілотний проєкт національного сервісу "єЧек": що це означає для покупів та бізнесу?

Дерегуляція

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про запуск пілотного проєкту "єЧек" ‒ державної програми електронних чеків, які працюватимуть безпосередньо в банківських застосунках.

За її словами, пілотний проєкт уже стартує в чотирьох банках:

"ПриватБанк";

ПУМБ;

VST bank;

monobank.

До ініціативи також долучилися провідні торговельні мережі та АЗС:

"Аврора";

"Фора";

Auchan;

"Укрнафта".

"Це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці", ‒ прокоментувала Свириденко.

Вона пояснила, що для покупців після оплати карткою ‒ у магазині або онлайн ‒ цифровий чек автоматично з’являтиметься в банківському застосунку клієнта. Він зберігатиметься в цифровому форматі та завжди буде доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На період тестування покупцям видаватимуть обидва варіанти ‒ цифровий і паперовий чек.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у грудні 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка регулює запуск "єЧеку" ‒ національного електронного чека. Цей документ визначає порядок роботи сервісу та правові умови його впровадження.

"єЧек" ‒ це електронний чек, який покупець отримує в своєму банківському застосунку одразу після оплати карткою ‒ як у фізичному магазині, так і онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.