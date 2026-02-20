Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Дерегуляція
1 386 13

Уряд запускає пілотний проєкт національного сервісу "єЧек": що це означає для покупів та бізнесу?

Дерегуляція

єЧек

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про запуск пілотного проєкту "єЧек" ‒ державної програми електронних чеків, які працюватимуть безпосередньо в банківських застосунках.

За її словами, пілотний проєкт уже стартує в чотирьох банках:

  • "ПриватБанк";
  • ПУМБ;
  • VST bank;
  • monobank.

До ініціативи також долучилися провідні торговельні мережі та АЗС:

  • "Аврора";
  • "Фора";
  • Auchan;
  • "Укрнафта".

"Це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці", ‒ прокоментувала Свириденко.

Вона пояснила, що для покупців після оплати карткою ‒ у магазині або онлайн ‒ цифровий чек автоматично з’являтиметься в банківському застосунку клієнта. Він зберігатиметься в цифровому форматі та завжди буде доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На період тестування покупцям видаватимуть обидва варіанти ‒ цифровий і паперовий чек.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у грудні 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка регулює запуск "єЧеку" ‒ національного електронного чека. Цей документ визначає порядок роботи сервісу та правові умови його впровадження.

"єЧек" ‒ це електронний чек, який покупець отримує в своєму банківському застосунку одразу після оплати карткою ‒ як у фізичному магазині, так і онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

Автор: 

банки (7216) бізнес (1672) магазин (418) проєкти (136) карта (233) Свириденко Юлія (410)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
І да - деякі торгівельні майданчики давно це роблять. Розетка, наприклад.

Тобто, ніякого ноухаю у цьому нема. От тільки нафейхуа мені цей спам за кіло картоплі...

Квест нумеро уно:
Ви накупили на 7-8 тисяч продукців, включно з дорогими делікатесами, отримали є-баний чек. Ідете на вихід і тут лягає інтернет або здихае батарея смартфону...
Доведіть на місці, що Ви не ******** товар.

Квест нумеро дуо:
У вас доходів у податковій 30 тис на місяць.
А росходів, підтверджених є-баними чеками на 50 тисяч на місяць (ви ж не думаєте,ищо тіко ви їх будете отримувати?)
Доведіть податковій, що ви не приховуєте доходи.
показати весь коментар
20.02.2026 15:46 Відповісти
+1
Тобто щоб перевірити, чи правильно мені пробили товари, треба буде не виходячи з магазину перевіряти Є-чек? А якщо сів телефон? Чи ти взагалі без нього? Приходиш додому і з"ясовуєш, що тобі порахували якогось товару не 1 одиницю, а дві. Будеш повертатися в магазин і доводити, що брав 1 пачку масла, а не дві? Чи тобі пробивають товар за іншою ціною. По-перше, ти вже й можеш не пам"ятати, яка була ціна на полиці, тож і не помітиш невідповідності ціни на ціннику та в чеку. По-друге, витрачати час на незапланований візит в магазин для вирішення проблеми не раціонально. Тим паче, якщо ти приїхав у місто зробити закупи і вже повернувся додому в село. Ні, вибачте, дайте мені паперовий чек, щоб я все перевірила біля каси. А електронний нехай приходить. Хоча було б ідеально, щоб покупець сам визначав, який чек йому треба, бо забита пам"ять телефона мені теж не треба.
показати весь коментар
20.02.2026 16:41 Відповісти
+1
мені подобаються ці постійні маніпуляціїї"допоможе довкіллю". це "довкілля "масово вирубається та вивозииться за кордон ,агробарони це "довкілля" кожен рік заливають тонами песціцидів,в уе "довкілля постійно зливают каналізацію та промвідходи напряму .А тут хоба і чеки з магазину виявились великими "шкідниками"довкілля .Неочікувано .як огидно чути цю постійну брехню ,аби що разу робити підгрунтя для просування цифрового концтабору. Завжди ,коли є можливість - платіть готівкою та намагайтесь як найбілше зберігати обіг готівки,бо буде біда всім.
показати весь коментар
20.02.2026 17:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто, тепер охоронцю замість клаптика термопаперу тре буде прказувати смартфон, який коштує, як пара його зарплат?
Ну афігеть...

І взагалі ідея тицяти телефоном, який притуляєш до обличча, куди попало - таке собі.
Завжди дивуюся людям, які смартфони притуляють до тупнікета у метро, а потім до обличча. Ну оближи ще поручні ескалатора після цього - гірше вже не буде.
показати весь коментар
20.02.2026 15:34 Відповісти
І да - деякі торгівельні майданчики давно це роблять. Розетка, наприклад.

Тобто, ніякого ноухаю у цьому нема. От тільки нафейхуа мені цей спам за кіло картоплі...

Квест нумеро уно:
Ви накупили на 7-8 тисяч продукців, включно з дорогими делікатесами, отримали є-баний чек. Ідете на вихід і тут лягає інтернет або здихае батарея смартфону...
Доведіть на місці, що Ви не ******** товар.

Квест нумеро дуо:
У вас доходів у податковій 30 тис на місяць.
А росходів, підтверджених є-баними чеками на 50 тисяч на місяць (ви ж не думаєте,ищо тіко ви їх будете отримувати?)
Доведіть податковій, що ви не приховуєте доходи.
показати весь коментар
20.02.2026 15:46 Відповісти
Якщо чек виникає після оплати банківською карткою, то доходи на картці звідки? Подарунок?
показати весь коментар
20.02.2026 23:33 Відповісти
Хм....
В принципі на картку міг закинути гроші друг, родич. Але дійсно не постійно ж.

Але все одно зайвий раз виносити інфу про особисті транзакції на огляд держморд - не айс.
Це ще один крок до тотального контролю.
показати весь коментар
21.02.2026 01:42 Відповісти
Тобто щоб перевірити, чи правильно мені пробили товари, треба буде не виходячи з магазину перевіряти Є-чек? А якщо сів телефон? Чи ти взагалі без нього? Приходиш додому і з"ясовуєш, що тобі порахували якогось товару не 1 одиницю, а дві. Будеш повертатися в магазин і доводити, що брав 1 пачку масла, а не дві? Чи тобі пробивають товар за іншою ціною. По-перше, ти вже й можеш не пам"ятати, яка була ціна на полиці, тож і не помітиш невідповідності ціни на ціннику та в чеку. По-друге, витрачати час на незапланований візит в магазин для вирішення проблеми не раціонально. Тим паче, якщо ти приїхав у місто зробити закупи і вже повернувся додому в село. Ні, вибачте, дайте мені паперовий чек, щоб я все перевірила біля каси. А електронний нехай приходить. Хоча було б ідеально, щоб покупець сам визначав, який чек йому треба, бо забита пам"ять телефона мені теж не треба.
показати весь коментар
20.02.2026 16:41 Відповісти
мені подобаються ці постійні маніпуляціїї"допоможе довкіллю". це "довкілля "масово вирубається та вивозииться за кордон ,агробарони це "довкілля" кожен рік заливають тонами песціцидів,в уе "довкілля постійно зливают каналізацію та промвідходи напряму .А тут хоба і чеки з магазину виявились великими "шкідниками"довкілля .Неочікувано .як огидно чути цю постійну брехню ,аби що разу робити підгрунтя для просування цифрового концтабору. Завжди ,коли є можливість - платіть готівкою та намагайтесь як найбілше зберігати обіг готівки,бо буде біда всім.
показати весь коментар
20.02.2026 17:19 Відповісти
Нах думать про энергетику,армию,экономику, оборот чеков в смартфонах - вот путь к перемоге нах,пусть дурачки радуются.
показати весь коментар
20.02.2026 19:04 Відповісти
То тепер треба ще ставити на телефон додаток Аврори та інший непотріб? В мене вже їх стільки, що корисну програму не завжди знайдеш.
показати весь коментар
20.02.2026 19:05 Відповісти
задрали з цими додатками! воду набрати - став додаток!!!
показати весь коментар
21.02.2026 02:18 Відповісти
А бабусі з кнопочними телефонами, початку 2000 років, як будуть е-чеки отримувати та перевіряти? 😁
показати весь коментар
20.02.2026 21:25 Відповісти
Не звертав уваги і думав, що зелені дурачки до подібних сервісів додають літеру "Е" від слова "ЕЛЕКТРОННИЙ", але ні - вони додають "Є".
показати весь коментар
21.02.2026 02:17 Відповісти
в нормальних країнах каса запитує, чи треба тобі паперовий чек
показати весь коментар
21.02.2026 02:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 