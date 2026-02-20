Уряд запускає пілотний проєкт національного сервісу "єЧек": що це означає для покупів та бізнесу?
Дерегуляція
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про запуск пілотного проєкту "єЧек" ‒ державної програми електронних чеків, які працюватимуть безпосередньо в банківських застосунках.
За її словами, пілотний проєкт уже стартує в чотирьох банках:
- "ПриватБанк";
- ПУМБ;
- VST bank;
- monobank.
До ініціативи також долучилися провідні торговельні мережі та АЗС:
- "Аврора";
- "Фора";
- Auchan;
- "Укрнафта".
"Це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці", ‒ прокоментувала Свириденко.
Вона пояснила, що для покупців після оплати карткою ‒ у магазині або онлайн ‒ цифровий чек автоматично з’являтиметься в банківському застосунку клієнта. Він зберігатиметься в цифровому форматі та завжди буде доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На період тестування покупцям видаватимуть обидва варіанти ‒ цифровий і паперовий чек.
Як повідомлялося, у грудні 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка регулює запуск "єЧеку" ‒ національного електронного чека. Цей документ визначає порядок роботи сервісу та правові умови його впровадження.
"єЧек" ‒ це електронний чек, який покупець отримує в своєму банківському застосунку одразу після оплати карткою ‒ як у фізичному магазині, так і онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.
Ну афігеть...
І взагалі ідея тицяти телефоном, який притуляєш до обличча, куди попало - таке собі.
Завжди дивуюся людям, які смартфони притуляють до тупнікета у метро, а потім до обличча. Ну оближи ще поручні ескалатора після цього - гірше вже не буде.
Тобто, ніякого ноухаю у цьому нема. От тільки нафейхуа мені цей спам за кіло картоплі...
Квест нумеро уно:
Ви накупили на 7-8 тисяч продукців, включно з дорогими делікатесами, отримали є-баний чек. Ідете на вихід і тут лягає інтернет або здихае батарея смартфону...
Доведіть на місці, що Ви не ******** товар.
Квест нумеро дуо:
У вас доходів у податковій 30 тис на місяць.
А росходів, підтверджених є-баними чеками на 50 тисяч на місяць (ви ж не думаєте,ищо тіко ви їх будете отримувати?)
Доведіть податковій, що ви не приховуєте доходи.
В принципі на картку міг закинути гроші друг, родич. Але дійсно не постійно ж.
Але все одно зайвий раз виносити інфу про особисті транзакції на огляд держморд - не айс.
Це ще один крок до тотального контролю.