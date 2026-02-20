Детінізація ринку пального: Авансовий податок на прибуток для АЗС збільшив надходження до бюджету на третину, – Куюн

Запровадження авансової сплати податку на прибуток (ПнП) для АЗС наприкінці 2024 року стало одним з найуспішніших кроків у боротьбі з детінізацією ринку пального.

Про це директор Консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн пише у своїй колонці для Бізнес Цензора.

Він нагадав, що у 2023-2024 роках 90% автозаправних мереж офіційно не отримували прибутку, а отже – не сплачували податків. Наприклад, за дев'ять місяців 2024 року 89% всього податку на прибуток підприємств у галузі сплатили три мережі, а решта 36 мереж разом – лише 11%.

"Діагноз очевидний всім – ухилення від сплати податків абсолютною більшістю мереж", – зазначив Куюн.

Він наголосив, що саме через це держава була вимушена запровадити обов'язковий авансовий платіж із податку на прибуток з фіксованою ставкою 60 тис. грн на місяць для кожної АЗС зі стандартним асортиментом пального.

"Що отримав бюджет? Сплата ПнП за дев'ять місяців 2025 року мережами, які 2024 року сплачували менше від тих 60 тис. грн на місяць (тобто всіма, крім зазначеної вище трійки), зросла в понад сім разів – зі 123 млн до 884 млн грн. А разом із "трійкою" у зазначений період бюджет отримав на 30% більше ПнП: зростання з 1,5 млрд до 2,1 млрд грн", – пояснив Куюн.

При цьому запровадження авансової сплати податку на прибуток не призвело до масового закриття АЗС чи підвищення середніх націнок на пальне для споживачів, зауважив експерт.

"Націнки на АЗС за рік не змінилися. Тобто споживач не постраждав. Може, хтось став менше заробляти? Думаю, так. Бо раніше ці гроші йшли в кишеню, а тепер ідуть у бюджет", – вказав директор "А-95".

Відтак, він розкритикував пропозицію народного депутата Дмитра Разумкова скасувати авансову сплату ПнП для автозаправних станцій нібито з метою захисту малого бізнесу.

"Усі ці розмови про малий і мікробізнес, який гине, – це от точно не про АЗС. Скажу більше, зараз час не скасовувати, а підвищувати ставки авансового ПнП", – додав Куюн.

Як повідомлялося, раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснював, що через масове ухилення від оподаткування держава змушена запроваджувати авансові внески з податку на прибуток в окремих галузях, зокрема для пунктів обміну валюти та АЗС.