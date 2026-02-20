Новини
Нацбанк виводить з обігу всі банкноти до 20 гривень: їх припинять приймати вже з 2 березня

Національний банк ухвалив рішення із 2 березня цього року вивести з готівкового обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років, вони замінюються на відповідні обігові монети.

Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу, повідомили у пресслужбі Національного банку України (НБУ).

"Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій", – наголосили у Нацбанку.

Водночас громадяни зможуть обміняти банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень і після цієї дати, але лише у банках:

  • ️в усіх відділеннях банків України – упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;
  • ️в уповноважених банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;
  • ️у Національному банку – наразі безстроково.

Чому вилучають з обігу банкноти гривні?

У Нацбанку пояснюють, що банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються.

До того ж, середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

Водночас в обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Тривалість обігу монет становить 20-25 років.

  • "Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам", – зазначають у НБУ.

Зокрема, це сприяє:

  • зменшенню витрат держави та учасників готівкового обігу на оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких банкнот;
  • підвищенню якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність таких банкнот, які вже майже 23 роки перебувають в обігу, зокрема майже вісім останніх років – одночасно з монетами відповідних номіналів;
  • поліпшенню зручності готівкових розрахунків для населення та бізнесу.

Як повідомлялося, з 1 жовтня минулого року Національний банк почав поступово вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Відтак, в обігу залишиться лише розмінна монета номіналом 50 копійок.

Брехня. Гіперінфляція.
20.02.2026 15:30 Відповісти
Чому монети тоді не виводять?
20.02.2026 16:42 Відповісти
Ще не вечір..неначасі і т.і. курс євро бачили?
20.02.2026 16:44 Відповісти
А ви госдолг США відєлі?
Кірдик скоро вашєй омєрікє.
20.02.2026 16:52 Відповісти
А нафіг мені ваш "госдолг сша". Денисе, Ви ж нормальною людиною ще добу тому були..що сі сталось, що до мене присікались? Ще й кацапською🥴🐿
20.02.2026 17:16 Відповісти
Спочатку читаємо, що таке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F гіперінфляція, потім дивимось на https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/eur річний графік курсу євро, і далі не пишемо прутні.
20.02.2026 17:23 Відповісти
А ваша прутня вашою кацапською? Протверезійте вже.
20.02.2026 18:04 Відповісти
Якщо не розумієте, що таке іронія та стилізація, то що вже казати про розуміння гіперінфляції.
20.02.2026 18:48 Відповісти
Не судіть по собі. А іронії взагалі небуло.
20.02.2026 19:04 Відповісти
А ви, мабуть, мене настільки добре знаєте, що протверезіти радите.
Краще пригадайте нашу попередню розмову на цю тему.
Ту, де ваші коментарі видалила адміністрація.
20.02.2026 21:48 Відповісти
Яка у Вас добра пам'ять))) не згадаю - бо той акк в бані. Хтось добрий постарався)))
20.02.2026 22:05 Відповісти
Дивно, правда, як для алкаша, в які ви мене легкою рукою записали.
Я ще про ваш збережений партквиток пам'ятаю.
21.02.2026 13:25 Відповісти
ото Вас торкнуло..який партквиток??? Я за віком навіть не встигла б)))
21.02.2026 13:57 Відповісти
Той, яким ви перед Оліфантом хизувались.
21.02.2026 14:06 Відповісти
ще раз. За віком в мене партквитка не було. Взагалі. Тільки комсомольський
То ви в же щось собі вигадали.
21.02.2026 15:05 Відповісти
Значить, комсомольський то був.
Так, помилився, буває.
21.02.2026 15:46 Відповісти
Бува) не партесь)
21.02.2026 16:11 Відповісти
Брехня. Гіперінфляція.
21.02.2026 16:31 Відповісти
21.02.2026 01:44 Відповісти
"Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу" Документ? На підставі чого гроші переводять в папір?
20.02.2026 15:48 Відповісти
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_17022026_14 постанова НБУ
20.02.2026 16:22 Відповісти
Дякую. Стаття шлак. В постанові все покроково розписано.
21.02.2026 08:40 Відповісти
Шаги вже ввели до обігу?
20.02.2026 16:12 Відповісти
..монетизація країни мрії Зєлєнскага
20.02.2026 16:18 Відповісти
В як червінці з 15 року
20.02.2026 16:26 Відповісти
хужє нє будєт! - казало воно
От тільки не можу пригадати, а хто ж то таке обіцяв?
20.02.2026 16:32 Відповісти
А ще хочуть ''копійки'' на ''шаги'' перейменувати. Що перейменовувати? Оте чого по факту не існує! Аби тільки гроші роздерибанити
20.02.2026 16:49 Відповісти
А хочуть щоб пенсії були як в Зімбабве : потужна получка триста мільонів Шагів
20.02.2026 21:21 Відповісти
хіба вони мают право на таку дію?
20.02.2026 17:08 Відповісти
Проте перейменовують копійку на шаг. Чи не довбойоби?
20.02.2026 17:19 Відповісти
В уряді є цікаве міністерство,скорочено Мін Діч, для нього неможливого немає.
20.02.2026 18:09 Відповісти
20-50-100 теж можно виводити, друкуйте далі
20.02.2026 18:29 Відповісти
Буде Рехворма!!! Буде Шаг
20.02.2026 21:20 Відповісти
Чому , про це , ніде не кажуть ?
20.02.2026 18:49 Відповісти
В запасі ще є -0.
20.02.2026 18:52 Відповісти
Шашличне покращення
20.02.2026 20:45 Відповісти
Оцінка ситуації:
⬇️ Зрада
↘️ Ганьба
➡️ Боротьба Триває
↗️ Потужність Росте
⬆️Перемога
20.02.2026 21:19 Відповісти
З такими ,,рухами,,разом з купюрами будуть знецінюватися та потрапляти на ,,звалку,,історіі далі такі як Шевченко Тарас,Леся Украінка та інші Видатні Діячі,а на заміну на 2000чках,5000,10000 -можливо з'являця зображення наприклад Батька Нестора Махна🙂
20.02.2026 22:02 Відповісти
Аби профілі Пишного та Зеленського не побачити на купюрах з купою нулів.
21.02.2026 03:33 Відповісти
Свчт свят..аж перехрестилась..
21.02.2026 23:21 Відповісти
А як же шаги? Шаги тепер як? 😁
21.02.2026 03:31 Відповісти
Дебіли блд....
21.02.2026 06:34 Відповісти
Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.
21.02.2026 19:09 Відповісти
РАНІШЕ РІК ПРИЙМАЛИ В БАНКАХ НА ОБМІН!!! ЩО ТРАПИЛОСЯ ЩО ТАКЕ ПОГРАБУВАННЯ!?????
21.02.2026 22:13 Відповісти
Спочатку копійки відмінили округливши до 50 копійок. Металеві копійки видно теж зносилися? А як же долари ходять по 100 років? Це багато каже про надійність української валюти. А потім і монети заборонять номіналом менше 100грн. А потім перейменують гривні в кроки шаги прирівнявши 1000грн до одного кроку шагу. Отак потихеньку і проведуть гіперінфляцію весело шагаючи в дірявих трусах в майбутнє. Це певно і є план процвітання який Зеля кожен день нам розказує
22.02.2026 04:06 Відповісти
А ЧОГО НЕ СЬОГОДНІ !?)
22.02.2026 09:42 Відповісти

