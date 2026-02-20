Нацбанк виводить з обігу всі банкноти до 20 гривень: їх припинять приймати вже з 2 березня
Національний банк ухвалив рішення із 2 березня цього року вивести з готівкового обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років, вони замінюються на відповідні обігові монети.
Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу, повідомили у пресслужбі Національного банку України (НБУ).
"Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій", – наголосили у Нацбанку.
Водночас громадяни зможуть обміняти банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень і після цієї дати, але лише у банках:
- ️в усіх відділеннях банків України – упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;
- ️в уповноважених банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;
- ️у Національному банку – наразі безстроково.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяч" стає все більше: Чи з’являться в гаманцях українців купюри 2000 і 5000 гривень?
Чому вилучають з обігу банкноти гривні?
У Нацбанку пояснюють, що банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються.
До того ж, середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.
Водночас в обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Тривалість обігу монет становить 20-25 років.
- "Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам", – зазначають у НБУ.
Зокрема, це сприяє:
- зменшенню витрат держави та учасників готівкового обігу на оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких банкнот;
- підвищенню якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність таких банкнот, які вже майже 23 роки перебувають в обігу, зокрема майже вісім останніх років – одночасно з монетами відповідних номіналів;
- поліпшенню зручності готівкових розрахунків для населення та бізнесу.
Як повідомлялося, з 1 жовтня минулого року Національний банк почав поступово вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Відтак, в обігу залишиться лише розмінна монета номіналом 50 копійок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кірдик скоро вашєй омєрікє.
Краще пригадайте нашу попередню розмову на цю тему.
Ту, де ваші коментарі видалила адміністрація.
Я ще про ваш збережений партквиток пам'ятаю.
То ви в же щось собі вигадали.
Так, помилився, буває.
От тільки не можу пригадати, а хто ж то таке обіцяв?
⬇️ Зрада
↘️ Ганьба
➡️ Боротьба Триває
↗️ Потужність Росте
⬆️Перемога
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.
крокишаги прирівнявши 1000грн до одного крокушагу. Отак потихеньку і проведуть гіперінфляцію весело шагаючи в дірявих трусах в майбутнє. Це певно і є план процвітання який Зеля кожен день нам розказує