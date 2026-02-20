Нацбанк виводить з обігу всі банкноти до 20 гривень: їх припинять приймати вже з 2 березня

Національний банк ухвалив рішення із 2 березня цього року вивести з готівкового обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років, вони замінюються на відповідні обігові монети.

Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу, повідомили у пресслужбі Національного банку України (НБУ).

"Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій", – наголосили у Нацбанку.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Водночас громадяни зможуть обміняти банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень і після цієї дати, але лише у банках:

️в усіх відділеннях банків України – упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

️в уповноважених банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

️у Національному банку – наразі безстроково.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяч" стає все більше: Чи з’являться в гаманцях українців купюри 2000 і 5000 гривень?

Чому вилучають з обігу банкноти гривні?

У Нацбанку пояснюють, що банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються.

До того ж, середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

Водночас в обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Тривалість обігу монет становить 20-25 років.

"Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам", – зазначають у НБУ.

Зокрема, це сприяє:

зменшенню витрат держави та учасників готівкового обігу на оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких банкнот;

підвищенню якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність таких банкнот, які вже майже 23 роки перебувають в обігу, зокрема майже вісім останніх років – одночасно з монетами відповідних номіналів;

поліпшенню зручності готівкових розрахунків для населення та бізнесу.

Як повідомлялося, з 1 жовтня минулого року Національний банк почав поступово вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Відтак, в обігу залишиться лише розмінна монета номіналом 50 копійок.