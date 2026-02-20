Франція виділить ще понад 70 мільйонів євро на відновлення України: укладено угоду

Україна та Франція уклали міжурядову угоду (AIG) про оновлення Фонду підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів української економіки ("Фонд для України").

Документ 20 лютого в Києві підписали міністр економіки України Олексій Соболев та посол Франції в Україні Гаель Весьєр за участі спеціальної уповноваженої президента Французької Республіки з питань допомоги та відновлення України Мюріель Ляку-Лябарт, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Франція спрямовує додаткові 71 млн євро на реалізацію проєктів приватного сектору в Україні. Ці кошти зможуть залучити французькі компанії, які зацікавлені в довгострокових партнерствах з українськими бізнесами, передачі технологій та створенні додаткової вартості всередині нашої країни. Завдяки попередній Грантовій угоді вже реалізуються 19 проєктів у сферах енергетики, охорони здоров’я, води та санітарії, цифрових рішень", ‒ зазначив Олексій Соболев.

"Фонд для України ІІ" фінансуватиме проєкти, спрямовані на відновлення критичної інфраструктури в таких пріоритетних секторах: охорона здоров’я, транспорт, енергетика, сільське господарство, водопостачання, іригація та санітарія, управління відходами, гуманітарне розмінування, житлове будівництво та цифровізація. Перелік секторів може розширюватися відповідно до стратегічних пріоритетів України.

Конкурс проєктів для французьких компаній уже розпочався і триватиме до 9 квітня 2026 року. Подаватися можуть будь-які французькі компанії, але пріоритет надаватиметься малим і середнім підприємствам (МСП).

Проєкти мають відповідати п’яти ключовим критеріям:

відповідати на офіційний запит Уряду України; максимальна сума підтримки ‒ 7 млн євро, з урахуванням вартості страхування; короткий термін реалізації ‒ до 16 місяців, а також низькі експлуатаційні витрати; підтримка французького експорту ‒ не менше 50 % французької складової; відповідність екологічним і соціальним стандартам (вуглецева нейтральність, зменшення частки неформальної економіки, позитивний вплив на довкілля і біорізноманіття).

Реалізація проєктів запланована на 2027 рік.

Як повідомлялося, Франція надасть Україні грантову фінансову допомогу в розмірі понад 70 млн євро, частина з яких буде спрямована на енергетичний сектор.

Україна вже отримала від Франції понад 50 вантажів гуманітарної допомоги для енергетики, зокрема понад 140 потужних генераторів. Крім того, Франція перерахувала до Фонду підтримки енергетики ще 5,7 млн євро.