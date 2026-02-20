Клієнти "Приватбанку" зможуть отримувати чеки за покупки одразу у "Приват24". Як це працюватиме?

Користувачі "Приват24" одними з перших в Україні зможуть отримувати цифрові фіскальні чеки за покупки в провідних торгових мережах прямо в мобільному банківському застосунку.

Це стало можливим завдяки тому, що "ПриватБанк" став партнером нового державного сервісу цифрового чека – "єЧек", повідомили у пресслужбі банку.

Пілотна програма сервісу стартувала з 18 лютого для клієнтів "ПриватБанку" у торговельних мережах "Аврора", "Фора", "Ашан" а також на АЗС "Укрнафта".

"ПриватБанк" одним із перших впроваджує інноваційні рішення, які роблять фінансові сервіси простішими та зручнішими для клієнтів. Запуск програми "єЧек" – це важливий крок до повністю цифрових розрахунків у країні, що дозволяє підприємцям зменшити витрати на паперові чеки, оптимізувати операційні процеси та відповідати сучасним стандартам обслуговування", – розповів член правління "ПриватБанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Він додав, що найближчим часом перелік торговельних мереж, у яких можна буде отримати "єЧек", значно розшириться.

"Ми запрошуємо всіх наших бізнес-клієнтів і підприємців долучатися до відкритого пілотного тестування "єЧека": участь у програмі допоможе бізнесу заздалегідь підготуватися до повноцінного використання цифрових чеків і перейти на більш ефективну, сучасну модель роботи", – зазначив Мусієнко.

У "ПриватБанку" також пояснили переваги сервісу "єЧек":

для покупців – це зручний доступ до чека без ризику його втратити, адже чек потрібен для повернень, гарантій і контролю витрат;

для продавців – це зменшення витрат на папір, друк і обслуговування кас.

Читайте також: "ПриватБанк" став партнером програми "СвітлоДІМ": На автономне електроживлення для багатоповерхівок можна отримати до 300 тисяч

"єЧек" – це цифровий доступ до фіскального чека після оплати карткою в магазині або онлайн. Касовий чек, як і раніше, фіскалізується продавцем і зберігається у державній системі обліку, а покупець бачить його у "Приват24". Під час пілотного етапу проєкту для користувачів будуть доступні дві форми чеку – паперова та цифрова. Український бізнес та підприємці зможуть підключити "єЧек", подавши заявку на приєднання до програми, та отримавши інструкції з налаштування РРО/ПРРО та проінструктувати персонал. Програму "єЧек" впроваджує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством фінансів, Державною податковою службою та Національним банком України за підтримки Mastercard.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев додав, що окрім зручності для покупців та продавців запуск системи "єЧек" також дозволить захистити довкілля.