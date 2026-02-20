"Незручний, несучасний, заскладний": У ДПС анонсували модернізацію Електронного кабінету платника податків

Державна податкова служба (ДПС) планує модернізувати Електронний кабінет платника податків.

Про це в. о. голови ДПС Леся Карнаух розповіла під час спілкування з бізнесом у Вінниці, повідомляє пресслужба відомства.

"Його модернізація назріла давно. Про те, що він незручний, несучасний, заскладний вже давно говорили платники. Про це у Вінниці сказали і деякі підприємці, з якими зустрічалася. Тому зробити його максимально зручним, як кажуть, людським – пріоритет на цей рік для нашої команди", – запевнила очільниця Податкової служби.

Водночас вона зауважила, що ДПС ще шукає ресурси, щоб реалізувати ці плани.

Карнаух також закликала платників висловлювати свої пропозиції щодо змін в Електронному кабінеті.

Як повідомлялося, у 2025 році надходження до загального фонду державного бюджету України від податків та зборів зросли на 20% – до 1,25 трильйона гривень. Водночас вони виявилися на 2,6% меншими встановленого плану, з урахуванням всіх внесених до держбюджету змін.