"Незручний, несучасний, заскладний": У ДПС анонсували модернізацію Електронного кабінету платника податків
Державна податкова служба (ДПС) планує модернізувати Електронний кабінет платника податків.
Про це в. о. голови ДПС Леся Карнаух розповіла під час спілкування з бізнесом у Вінниці, повідомляє пресслужба відомства.
"Його модернізація назріла давно. Про те, що він незручний, несучасний, заскладний вже давно говорили платники. Про це у Вінниці сказали і деякі підприємці, з якими зустрічалася. Тому зробити його максимально зручним, як кажуть, людським – пріоритет на цей рік для нашої команди", – запевнила очільниця Податкової служби.
Водночас вона зауважила, що ДПС ще шукає ресурси, щоб реалізувати ці плани.
Карнаух також закликала платників висловлювати свої пропозиції щодо змін в Електронному кабінеті.
Як повідомлялося, у 2025 році надходження до загального фонду державного бюджету України від податків та зборів зросли на 20% – до 1,25 трильйона гривень. Водночас вони виявилися на 2,6% меншими встановленого плану, з урахуванням всіх внесених до держбюджету змін.
P.S. Одну функцию кабинета уже капитально усложнили. Только за это уже есть желание двух пи... - заказчика и разраба долго и тщательно варить в чем нибудь кипящем, пока до этих предурков не дойдет размер фигни, который они уже наворотили.