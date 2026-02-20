ДТЕК Ахметова отримав дозвіл суду США на стягнення з Росії $300 мільйонів за активи в Криму

Американський суд дозволив компанії ДТЕК Ріната Ахметова розпочати процес у США щодо примусового виконання арбітражного рішення на понад $300 млн за захоплення кримських активів Росією.

"Суд у Вашингтоні, округ Колумбія, постановив, що суди США мають правову юрисдикцію розглядати справу, порушену компанією проти Росії за захоплення її електроенергетичних активів на території Криму. Апеляційний суд США округу Колумбія одноголосно відхилив апеляцію Росії та підтвердив, що окружний суд США уповноважений розглядати клопотання ДТЕК про приведення до виконання арбітражного рішення на суму понад $300 млн", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що суд відхилив твердження Росії про те, що вона нібито захищена суверенним імунітетом, постановивши, що справа підпадає під виняток щодо арбітражу, передбачений законом США про імунітет іноземних держав (FSIA).

Подальші дії

У компанії пояснили, що це рішення дозволяє дочірньому підприємству компанії "ДТЕК Крименерго" продовжувати юридичні дії в США для відшкодування збитків за активи, захоплені після незаконної окупації Криму Росією в 2014 році.

Суд у своєму рішенні зазначив, що після вторгнення Росії українські компанії, які працювали в Криму, були примусово позбавлені своїх "законних, видимих та діючих" активів без будь-якої компенсації.

"Це рішення є чітким та сильним посилом, що Росія не зможе уникнути відповідальності, ховаючись за суверенним імунітетом. Це важливий крок на шляху до виконання арбітражного рішення та верховенства права. Ми й надалі будемо наполегливо використовувати всі доступні правові засоби для захисту наших прав та прав підприємств, які постраждали від незаконних дій Росії", – наголосила директорка з правових питань ДТЕК Олександра Москаленко.

Раніше суд у Нідерландах заарештував активи оператора "Турецького потоку" на запит ДТЕК.

Мало.
Чого така скромність...
А також: де позов за Кримську Вкрадену область , як похвалявся Яцценюх в 2014 р що суму збитків він зазначив 1000 мільярдів доларів
20.02.2026 18:11
О великий Ахметов батько гуманітарної допомоги для України. Наш спаситель. Ми ж вже забули що ти регіонал. Славлять тебе... Ось такі нажаль українці в основній масі рибки гуппі. ( Але як візьмуться як смєтут, з понеділка, як не забудуть 😸)
20.02.2026 18:11
Дозвіл розпочати процесс це далеко не "дозвіл на стягнення". Але для "майстрів заголовків" ЦН "ка́кая разніца".
20.02.2026 18:20
І знов народ не такий. Українці в масі своїй прекрасні люди, освічені і багато на чому розуміються. Не треба так зневажливого до своїх (?) співгромадян
20.02.2026 19:27
Прекрасні - не спорю, але часом занадто добрі🐱. Точні не те що добрі, а так би мовити :"... Ех шо було то загуло".
20.02.2026 20:38
Вася, ти що хтів, щоб вашараша не платила по позовам за бандитізм карло- пу?
20.02.2026 20:15
Знову опшного бота випустили. Ти топиш за ригонала?
20.02.2026 20:35
"...Американський суд дозволив компанії ДТЕК Ріната Ахметова розпочати процес у США щодо примусового виконання арбітражного рішення на понад $300 млн за захоплення кримських активів Росією...." - а за житло переселенцям із Криму США теж "запрягають" чи тільки бізнесу, який може сплати адвокатам???
20.02.2026 18:12
США "запрягали, запрягають і будуть запрягати" тільки тим, у кого є бабло, в тому числі і на адвокатів.
20.02.2026 18:23
Можуть юристи працювати коли хочуть. Не тільки як опєшни трутні.
20.02.2026 18:26
Цей ******* просто *******.
Промоніторте новини про ДТЕК і РЕШТИ медіаінвестів з 2022.
В основному - посипання голови попелом про тарифи і про турботу про газ, тепло і електроенергію для БІЛЬШОСТІ громадян України (такий собі НЕолігарх, псевдоПАТРІОТ, і взагалі чесний бізнесмен і кількаразпроукраїнськийдепутат) і зовсім НЕ монополіст.
Плач Ярославни - відпочиває -коли ми чули про плач, ЯК вони вкладали гроші в ті фонди що ЧЕСНОЗАЗАКОНОМ "освоїли" за роки НЕЗАЛЕЖНОСТІ (від думки неспочилих українців??).
Але вкрадене -ВЖЕ вкрадене (вкрадене - любить тишу і депутатів в вЗраді).
Через те - НОВИЙ ТРЕНД.
ПРО "хароших мафіозі" в складні часи для України. Україна (український народ) - без ДТЕК (********) - не виживе.
Чи може українці в державі з біркою "Україна" і, маючи ******** олігархів-солітерів і молодих гЛИЦстів при владі, НЕ ВИЖИВУТЬ!!
ДумайТЕ(((
20.02.2026 18:40
Зеленський і уряд мали б захищати активи ще на старті, а не чекати, поки кожен окремо шукає справедливість за кордоном. Це показує слабкість держави, а не силу
20.02.2026 19:42
Я сподіваюсь, що це лише початок, далі буде більше. Більше судів, більше стягнень. Це має бути масове явище
20.02.2026 19:26

