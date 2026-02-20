Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію у двох банках. Скільки коштів повернуть вкладникам?

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 20 лютого запровадив тимчасову адміністрацію у "Першому інвестиційному банку" та "Мотор-Банку", які Національний банк напередодні визнав неплатоспроможними.

Про початок виплат гарантованого відшкодування вкладникам банку повідомлять додатково, але він розпочнеться не пізніше, ніж за 20 робочих днів, повідомили у пресслужбі Фонду

При цьому всі вкладники-фізичні особи цих банків, включно з ФОП, отримають свої кошти у повному обсязі – разом з відсотками, нарахованими станом на кінець дня 19 лютого. Така норма діє на час воєнного стану.

Відтак, загальна сума гарантованого відшкодування вкладникам "Першого Інвестиційного банку" становитиме 34,9 млн грн (у тому числі 2,4 млн – кошти ФОП), а вкладникам "Мотор-Банку" – 50,8 млн грн (0,5 млн грн – кошти ФОП).

Водночас під час дії тимчасової адміністрації у банках буде оголошено відкриті конкурси для залучення осіб, зацікавлених взяти участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку.

"Зараз у банках відбувається формування реєстру вкладників, проводиться оцінка активів та триває підготовка до конкурсів, зокрема, формування кімнати даних. Найближчими днями ми оголосимо відкриті конкурси для пошуку потенційних інвесторів або банків, які б могли прийняти активи та зобов’язання цих банків, або в інший спосіб долучитися до їх врегулювання", – зазначила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

Напередодні Національний банк України (НБУ) визнав неплатоспроможними "Мотор-Банк" та "Перший інвестиційний банк" (PINbank) через неподання планів фінансового оздоровлення цих установ, які у грудні минулого року були визнані проблемними.

Обидва банки не належать до категорії системно важливих, на кожен з припадало по 0,01% активів платоспроможних банків станом на 1 лютого, зазначали у НБУ.

За даними на сайті НБУ, єдиним власником АТ "Мотор-Банк" станом на 1 січня цього року була держава в особі Фонду держмайна. Раніше власником банку був експрезидент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, у червні 2024 року ВАКС остаточно стягнув його активи, у тому числі "Мотор-Банк", на користь держави. Державі в особі Мінрозвитку громад та територій також належало 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку". Власником ще 7,45% акцій був Олег Колесник, 1,25% – Неля Костенко, ще трьом фізичним особам належало менше 1% акцій банку. Колишнім власником 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank) був російський мільярдер і президент московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер. ВАКС конфіскував ці акції на користь держави у лютому 2023 року, а у січні 2024 року їх передали Фонду державного майна.

Як повідомлялося, про зацікавленість у передачі їй акцій націоналізованого PINbank неодноразово заявляла "Укрпошта". Однак це може порушувати зобов'язання України перед МВФ.

Минулого року у Меморандумі про співпрацю з Фондом додався новий постійний структурний маяк: "Всі банки, контрольний пакет акцій яких належить державі, залишаються під акціонерним управлінням Міністерства фінансів, а будь-які націоналізовані несистемні банки будуть передані Фонду гарантування вкладів фізосіб для санації (Resolution)".