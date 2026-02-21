ЕКА у січні підтримало український несировинний експорт на понад 5 мільярдів: основні країни-імпортери

У січні 2026 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підтримало несировинні експортні контракти на загальну суму 5,2 млрд грн.

Кожна гривня відповідальності ЕКА забезпечила 33,5 грн майбутньої експортної виручки, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Найбільший обсяг підтримки отримали підприємства таких областей:

Хмельницької ‒ 4,6 млрд грн;

Чернігівської ‒ 0,3 млрд грн;

Запорізької ‒ 0,1 млрд грн.

Основними країнами-імпортерами української продукції в січні стали:

Німеччина ‒ 0,6 млрд грн;

Болгарія, Данія, Угорщина, Нідерланди, Польща, Іспанія та Швеція ‒ по 0,6 млрд грн кожна;

Молдова ‒ 0,3 млрд грн;

Франція ‒ 0,1 млрд грн.

За товарною структурою найбільше підтримали експорт:

меблів та супутніх виробів ‒ 4,6 млрд грн;

металевих дверей та вікон ‒ 0,3 млрд грн;

паперу та картону ‒ 0,1 млрд грн.

Як повідомлялося, Експортно-кредитне агентство за 2025 рік підтримало український експорт на суму 10,43 млрд грн ‒ це в 1,4 раза більше, ніж у 2024 році (7,53 млрд грн). Коефіцієнт підтриманого експорту до страхової відповідальності ЕКА у 2025 році становив 7,36 грн на кожну 1 грн відповідальності.

Минулого року за участі ЕКА було застраховано 84 кредитні договори та підтримано 106 експортних угод для 75 українських експортерів.