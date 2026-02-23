Новини Тарифна політика Укрзалізниці
"Укрзалізниця" зіткнулася з труднощами при виплаті зарплат: чекають на мільярди з держбюджету

Співробітники "Укрзалізниці" у лютому отримають аванс у розмірі 40% від зарплати, а не 50%, як зазвичай.

Про це йдеться у зверненні голови правління компанії Олександра Перцовського до залізничників, пише галузеве видання Rail.insider.

Перцовський пояснив, що через російські атаки на енергетику та сильні морози мало різко впали перевезення вантажів залізницею, в окремі дні навантаження ледве перевищувало 200 тис. тонн, порівняно із передбаченими планами обсягами на рівні 350 тис. тонн. До того ж деякі підприємства, такі як Центральний і Полтавський гірничо-збагачувальні комбінати, призупиняли роботу.

Тож виторг компанії на початку року суттєво впав, визнав Перцовський. Водночас ціна на електроенергію зросла на 60%, лише за січень-лютий це спричинило майже 2 млрд грн додаткових витрат.

Такими чином "Укрзалізниця" одночасно зіткнулась із падінням доходів та стрімким зростанням витрат, пояснив голова компанії.

"Щоб пройти цей надскладний лютий і забезпечити своєчасність виплат усім працівникам, першу частину заробітної плати (аванс) буде виплачено в розмірі 40% замість звичних 50%. Різниця буде повністю компенсована в березні. Тобто друга частина зарплати за лютий, яку ви отримаєте на початку березня, буде більшою на цю суму", – запевнив Перцовський.

Він також додав, що цими днями держава також виплатить по 20 тис. грн усім залізничникам, які у січні були залучені до відновлювальних робіт. За його словами, йдеться про понад 1000 залізничників.

Водночас Перцовський зауважив, що Кабмін вирішив виділити 16 мільярдів гривень на фінансування залізничних пасажирських перевезень з державного бюджету. Він додав, що кошти від держави дозволять забезпечити виплату зарплат у наступні місяці.

"Ми вже працюємо над тим, щоб перші виплати за цією програмою надійшли якнайшвидше й дозволили повною мірою забезпечувати виплату заробітних плат у наступні місяці", – додав голова правління компанії.

Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів вирішив запустити проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень, у 2026 році на це спрямують 16 млрд грн бюджетних коштів.

Головне що бородата п***да Лєщєнко вчасно отримує свій мільйон.
23.02.2026 10:45 Відповісти
"А як же мої БЕЗКОШТОВНІ ТРИ ТИСЯЧІ кілометрів? Вова ж обіцяв!"
23.02.2026 10:22 Відповісти
Все вірно: як красти топ менеджменту Укрзалізниці - то грошей вистачає, а на зарплату рядовим залізничникам- грошей не має. Класика незалежності.
23.02.2026 10:11 Відповісти
Все вірно: як красти топ менеджменту Укрзалізниці - то грошей вистачає, а на зарплату рядовим залізничникам- грошей не має. Класика незалежності.
23.02.2026 10:11 Відповісти
Понти колотити про катання кожного на шару кілометрів так по три тисячі -Нє?

Чи вже 1 000 000 000 шт. дерев посадили зелені , всім пенсіонерам по смартфону в зуби видали , ноутами всіх педагогів на шармака забезпечили , ще й на дрезині по 3 000 км покатають.

Телепки , насміялись вже , чи не повністю ?
23.02.2026 11:33 Відповісти
Ви щось поплутали, юначе. До чого тут незалежність? Це класика новітньої незламності.
23.02.2026 11:54 Відповісти
"А як же мої БЕЗКОШТОВНІ ТРИ ТИСЯЧІ кілометрів? Вова ж обіцяв!"
23.02.2026 10:22 Відповісти
Головне що бородата п***да Лєщєнко вчасно отримує свій мільйон.
23.02.2026 10:45 Відповісти
Так - якщо зменьшилося число перевозок - і грузових і пасажирських =зменьшилася загальна кількість відпрацьованих годин
Відповідно має зменьшитися і виплачена зараплата !
На приватних підприємствах - це так і працює ...
А тут - за рахунок бюджету
бюджет складаєть з різних податків сплачених кожним українцем , у т.ч. і мною...
Я проти таких виплат !
А ви ?
23.02.2026 11:09 Відповісти
При зарплаті 8000-10000грн. Куди вже менше платити заробітню плату
23.02.2026 11:24 Відповісти
Я проти зарплати Серлєщу в сотні тисяч грн. щомісяця. Цей "залізнодорожник", який займається виключно лизанням ОПи, за час великої війни прибарахлився купою нерухомості в Києві, і Дубаї та елітними автомобілями.
23.02.2026 11:25 Відповісти
Збитків державі, в прибутки собі.
23.02.2026 12:11 Відповісти
Але, потужний лещенко що за *****?!?!
23.02.2026 12:09 Відповісти
А не думали пейсатому діджею лещу зарплату урізати, докерувалися.
Тут, бачу, таке ж корито для зелених свиней як і енергоатом.
23.02.2026 12:22 Відповісти
Довбойоб сєрлєщ заплатить. 3000км на халяву наїздив? Наїздив. Нехай тепер розкошелиться.
23.02.2026 17:54 Відповісти
у жінки за січень 2400 аванс,4000 получка
23.02.2026 19:24 Відповісти

