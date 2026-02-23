"Укрзалізниця" зіткнулася з труднощами при виплаті зарплат: чекають на мільярди з держбюджету

Співробітники "Укрзалізниці" у лютому отримають аванс у розмірі 40% від зарплати, а не 50%, як зазвичай.

Про це йдеться у зверненні голови правління компанії Олександра Перцовського до залізничників, пише галузеве видання Rail.insider.

Перцовський пояснив, що через російські атаки на енергетику та сильні морози мало різко впали перевезення вантажів залізницею, в окремі дні навантаження ледве перевищувало 200 тис. тонн, порівняно із передбаченими планами обсягами на рівні 350 тис. тонн. До того ж деякі підприємства, такі як Центральний і Полтавський гірничо-збагачувальні комбінати, призупиняли роботу.

Тож виторг компанії на початку року суттєво впав, визнав Перцовський. Водночас ціна на електроенергію зросла на 60%, лише за січень-лютий це спричинило майже 2 млрд грн додаткових витрат.

Такими чином "Укрзалізниця" одночасно зіткнулась із падінням доходів та стрімким зростанням витрат, пояснив голова компанії.

"Щоб пройти цей надскладний лютий і забезпечити своєчасність виплат усім працівникам, першу частину заробітної плати (аванс) буде виплачено в розмірі 40% замість звичних 50%. Різниця буде повністю компенсована в березні. Тобто друга частина зарплати за лютий, яку ви отримаєте на початку березня, буде більшою на цю суму", – запевнив Перцовський.

Він також додав, що цими днями держава також виплатить по 20 тис. грн усім залізничникам, які у січні були залучені до відновлювальних робіт. За його словами, йдеться про понад 1000 залізничників.

Водночас Перцовський зауважив, що Кабмін вирішив виділити 16 мільярдів гривень на фінансування залізничних пасажирських перевезень з державного бюджету. Він додав, що кошти від держави дозволять забезпечити виплату зарплат у наступні місяці.

"Ми вже працюємо над тим, щоб перші виплати за цією програмою надійшли якнайшвидше й дозволили повною мірою забезпечувати виплату заробітних плат у наступні місяці", – додав голова правління компанії.

Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів вирішив запустити проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень, у 2026 році на це спрямують 16 млрд грн бюджетних коштів.