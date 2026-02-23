"Укрзалізниця" зіткнулася з труднощами при виплаті зарплат: чекають на мільярди з держбюджету
Співробітники "Укрзалізниці" у лютому отримають аванс у розмірі 40% від зарплати, а не 50%, як зазвичай.
Про це йдеться у зверненні голови правління компанії Олександра Перцовського до залізничників, пише галузеве видання Rail.insider.
Перцовський пояснив, що через російські атаки на енергетику та сильні морози мало різко впали перевезення вантажів залізницею, в окремі дні навантаження ледве перевищувало 200 тис. тонн, порівняно із передбаченими планами обсягами на рівні 350 тис. тонн. До того ж деякі підприємства, такі як Центральний і Полтавський гірничо-збагачувальні комбінати, призупиняли роботу.
Тож виторг компанії на початку року суттєво впав, визнав Перцовський. Водночас ціна на електроенергію зросла на 60%, лише за січень-лютий це спричинило майже 2 млрд грн додаткових витрат.
Такими чином "Укрзалізниця" одночасно зіткнулась із падінням доходів та стрімким зростанням витрат, пояснив голова компанії.
"Щоб пройти цей надскладний лютий і забезпечити своєчасність виплат усім працівникам, першу частину заробітної плати (аванс) буде виплачено в розмірі 40% замість звичних 50%. Різниця буде повністю компенсована в березні. Тобто друга частина зарплати за лютий, яку ви отримаєте на початку березня, буде більшою на цю суму", – запевнив Перцовський.
Він також додав, що цими днями держава також виплатить по 20 тис. грн усім залізничникам, які у січні були залучені до відновлювальних робіт. За його словами, йдеться про понад 1000 залізничників.
Водночас Перцовський зауважив, що Кабмін вирішив виділити 16 мільярдів гривень на фінансування залізничних пасажирських перевезень з державного бюджету. Він додав, що кошти від держави дозволять забезпечити виплату зарплат у наступні місяці.
"Ми вже працюємо над тим, щоб перші виплати за цією програмою надійшли якнайшвидше й дозволили повною мірою забезпечувати виплату заробітних плат у наступні місяці", – додав голова правління компанії.
Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів вирішив запустити проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень, у 2026 році на це спрямують 16 млрд грн бюджетних коштів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи вже 1 000 000 000 шт. дерев посадили зелені , всім пенсіонерам по смартфону в зуби видали , ноутами всіх педагогів на шармака забезпечили , ще й на дрезині по 3 000 км покатають.
Телепки , насміялись вже , чи не повністю ?
Відповідно має зменьшитися і виплачена зараплата !
На приватних підприємствах - це так і працює ...
А тут - за рахунок бюджету
бюджет складаєть з різних податків сплачених кожним українцем , у т.ч. і мною...
Я проти таких виплат !
А ви ?
Тут, бачу, таке ж корито для зелених свиней як і енергоатом.