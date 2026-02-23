У січні українці перерахували майже 14 мільярдів військового збору: в яких регіонах сплатили найбільше?

У січні 2026 року платники податків перерахували до бюджету 13,8 млрд грн військового збору на підтримку Збройних Сил України. Рік тому ця сума становила 10,6 млрд грн, тобто приріст склав 30 %.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Де сплатити найбільше?

Найбільші обсяги перерахувань продемонстрували такі регіони:

Київ ‒ 4,4 млрд грн,

Дніпропетровська область ‒ 1,5 млрд грн,

Львівська область ‒ 1,1 млрд грн,

Харківська область ‒ 0,9 млрд грн.

Хто сплачує військовий збір?

Військовий збір сплачують усі, хто отримує доходи:

ФОП на спрощеній системі:

1, 2 та 4 групи ‒ 10 % від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня року (у 2026 році це 864,70 грн щомісяця);

3 група (крім е-резидентів) ‒ 1 % від доходу щоквартально.

Підприємці на загальній системі оподаткування ‒ 5 % від чистого річного доходу;

Наймані працівники ‒ 5 % від нарахованої заробітної плати.

Кого звільнили від сплати?

ФОП та самозайняті особи, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору.

Звільнення відбувається автоматично на підставі даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Воно діє з першого числа місяця мобілізації чи укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету 163,6 млрд грн військового збору. Це більш ніж утричі перевищує показник 2024 року, коли надходження становили 51,2 млрд грн.

Найбільші обсяги сплати продемонстрували такі регіони: м. Київ ‒ 52,6 млрд грн, Дніпропетровська область ‒ 18,2 млрд грн, Львівська область ‒ 12,6 млрд грн, Харківська область ‒ 10,3 млрд грн.