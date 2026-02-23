Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо

Низка найбільших мережах АЗС підвищили ціни на бензини та дизельне пальне на гривню за літр.

Про це свідчать дані моніторингу цін на пальне галузевого видання "НафтоРинок".

Зокрема, на гривню за літр зросли ціни на бензини та дизпаливо на АЗС мереж Ukrnafta, OKKO, WOG та UPG. У столичній мережі KLO ціни на пальне збільшилися на 1,5 грн за літр.

Водночас на більшості АЗС державної Ukrnafta подешевшало преміальне дизпальне – на 2 грн, до 67,99 грн/л. Минулого тижня ціни на зимове дизельне пальне впали й в інших мережах.

Як повідомлялося, ціни на пальне у найбільших мережах АЗС за підсумками січня 2026 року зросли на 2-3 гривні за літр, а на арктичний дизель – до 10 грн.

На це вплинуло зростання світових цін на нафту, зниження курсу гривні, а також високий попит на морозостійке пальне, свідчать дані Консалтингової групи "А-95".