Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо

Низка найбільших мережах АЗС підвищили ціни на бензини та дизельне пальне на гривню за літр.

Про це свідчать дані моніторингу цін на пальне галузевого видання "НафтоРинок".

Зокрема, на гривню за літр зросли ціни на бензини та дизпаливо на АЗС мереж Ukrnafta, OKKO, WOG та UPG. У столичній мережі KLO ціни на пальне збільшилися на 1,5 грн за літр.

Водночас на більшості АЗС державної Ukrnafta подешевшало преміальне дизпальне – на 2 грн, до 67,99 грн/л. Минулого тижня ціни на зимове дизельне пальне впали й в інших мережах.

Як повідомлялося, ціни на пальне у найбільших мережах АЗС за підсумками січня 2026 року зросли на 2-3 гривні за літр, а на арктичний дизель – до 10 грн.

На це вплинуло зростання світових цін на нафту, зниження курсу гривні, а також високий попит на морозостійке пальне, свідчать дані Консалтингової групи "А-95".

Війна війною, а бабло треба рубати.
23.02.2026 17:23 Відповісти
Найлегше сказати зросли ціни нафти. Але ж вони й падають. А цінники АЗС -ніколт.
23.02.2026 17:36 Відповісти
Я не буду заправлятися на тих найбільших АЗС, а на маленьких де буде трохи дешевше
23.02.2026 18:23 Відповісти
Я пробував раніше заправлятися на деяких АЗС, які мали меншу ціну на бензин аніж представлені тут в таблиці. Людська натура-завжди ж хочеться щось подешевше. Причому-не на поодиноких приватних бочках, а у відомих в Україні мережах. І постійно помічав, що частіше заправляюся при тих же умовах. Порахував, і дійсно-виявилося що проїзджаю менше. Або не доливають, або щось з октаном чи вмістом спирту. Виходило, що їздив усе одно плюс-мінус по одній ціні, але з сумнівнішою якістю бензина. Ну а зі знижкою -5 грн за літр в додатку на 95-й стало дешевше заправлятися на одній з найбільших, аніж в мережі тих дешевших. Нікого не агітую, просто власний досвід.
24.02.2026 08:10 Відповісти
Так ціна на нафту виросла за січень-лютий 3 60 до 72 дол. Але, подивимось на ціни, коли вона знову знизиться.
23.02.2026 18:28 Відповісти
Ні-ні-ні - це виключно випадковий збіг, а не якась там картельна змова!
23.02.2026 19:59 Відповісти

