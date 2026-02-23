Кабмін виділив 250 мільйонів на доплати працівникам аварійно-ремонтних бригад за січень, – Шмигаль
Кабінет Міністрів виділив 246,4 млн гривень на виплату доплат працівникам аварійно-ремонтних бригад, які відновлювали об'єкти енергетики у січні цього року.
Про це перший віце-прем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Ці кошти будуть спрямовані на виплати додаткових 20 тис. грн тим, хто повертає українцям світло, тепло та воду. Гроші будуть перераховані на актуальні банківські рахунки працівників бригад", – написав голова Міненерго.
Він нагадав, що до робіт з відновлення об'єктів енергетики після російських обстрілів залучили всі підприємства паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ та "Укрзалізниці".
Шмигаль уточнив, що списки працівників, які отримають додаткові виплати від держави, формують самі підприємства та подають їх через "Дію".
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський обіцяв, що працівники аварійно-ремонтних бригад отримають доплати по 20 тис. грн за січень, за лютий і за березень.
