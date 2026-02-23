"Нафтогаз" відкрив новий канал для імпорту газу із США через Німеччину

Група "Нафтогаз" вперше імпортує скраплений газ із США через LNG-термінал у Німеччині.

Про це голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив у Facebook.

Він уточнив, що організувати постачання американського LNG через термінал Deutsche ReGas на острові Рюген у Балтійському морі вдалося у партнерстві з компанією TotalEnergies. Після регазифікації в Німеччині газ через Польщу доставлять до України.

"У лютому цей ресурс уже доступний у нашій системі. Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами. В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує нашу енергетичну безпеку", – прокоментував Корецький.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія Orlen підписали угоду про постачання 300 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну у першому кварталі 2026 року.

Яка іронія. Тепер європейці зароблятимуть на транзиті газу до України.
23.02.2026 19:19 Відповісти
Про Туркменістан варто поміркувати. Там газу - завалісь. Транзит без москальщини
24.02.2026 09:58 Відповісти

