Кабмін затвердив примірний статут для підприємств паливно-енергетичного комплексу. Для чого він потрібен?

Кабінет Міністрів України затвердив примірний статут для суб'єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу.

Як зазначила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, це черговий системний крок у реалізації урядового плану з перезавантаження управління в енергетичному секторі.

Для чого потрібен статут

"Головна мета – запровадити єдиний примірний зразок статуту, що відповідає кращим практикам ОЕСР. Це зокрема дозволить впровадити сучасні стандарти корпоративного управління, уникнути суб'єктивного ставлення до різних компаній сектору, уніфікувати підходи до формування органів управління та визначення їхніх повноважень, а також підвищити прозорість, підзвітність і загальну ефективність державних компаній", – наголосила Свириденко.

За її словами, аналогічні примірні статути уряд затвердить і для державних компаній в інших секторах економіки.

