В Україні запускають європейський механізм розвитку сільських територій. Як це працюватиме?

У Києві відбулася координаційна нарада з розвитку європейського підходу LEADER в Україні. LEADER ‒ це метод розвитку сільських територій, який базується на принципі "знизу-догори": громади, бізнес і місцева влада спільно визначають потреби та планують майбутній розвиток.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Новий механізм спрямований на посилення взаємодії між державою, громадами та міжнародними партнерами, а також на інтеграцію підходу LEADER у державну політику розвитку сільських територій.

За європейськими стандартами, LEADER-регіон ‒ це об’єднання кількох сусідніх громад (зазвичай 10-150 тис. жителів), які працюють над спільною стратегією розвитку. Таку стратегію розробляє та впроваджує місцева група дії, до складу якої входять представники громади, бізнесу та влади.

Учасники наради проаналізували поточний стан впровадження LEADER в Україні, зокрема досвід пілотних проєктів, і визначили основні перешкоди для масштабування підходу.

Серед ключових бар’єрів:

правовий статус місцевих груп дії;

механізми фінансування;

стандарти управління;

кадрова спроможність;

необхідність інтеграції LEADER у стратегічні документи розвитку сільських територій до 2030 року з урахуванням післявоєнного відновлення.

"LEADER ‒ один із ключових інструментів розвитку сільських територій у Європейському Союзі, який уже довів свою ефективність. Його сила ‒ у принципі "знизу-догори", коли саме громади, місцевий бізнес і влада спільно визначають пріоритети та реалізують проєкти розвитку", ‒ зазначив заступник міністра економіки Денис Башлик.

