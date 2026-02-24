"Дефіцит залишається критичним": Кулеба заявив про нестачу 60% коштів для проєктів відновлення на цей рік

На реалізацію проєктів відновлення України у 2026 році необхідно понад $15 мільярдів, про наразі наявне фінансування лише на суму $5,8 млрд.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує пресслужба Мінрозвитку

Він нагадав, що за останньою оцінкою Світового банку (RDNA5), загальні потреби України у коштах на відновлення та відбудову на наступні 10 років становлять $588 млрд, за рік ця сума зросла на $64 млрд.

"На реалізацію пріоритетних проєктів і програм у 2026 році ми маємо наявне фінансування у $5,8 млрд, проте дефіцит залишається критичним – $9,5 млрд. Найбільший дефіцит фінасування зосереджений у сферах енергетики, житла, транспорту та водопостачання і водовідведення. Відновлення одного сектору неможливе без іншого", – зауважив Кулеба.

За його словами, у 2025 році енергетичний сектор України зазнав значних втрат, ще більші – у перші два місяці 2026 року. Загальні потреби у відновленні енергосистеми та мереж теплопостачання станом на початок 2026 року оцінюються у $90,6 млрд.

Кулеба уточнив, що на проєкти у сфері теплопостачання у 2026 році необхідно спрямувати $1,6 млрд, але забезпечено фінансування менше ніж на 1%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, за оцінками Світового банку (RDNA5), загальна вартість відбудови та відновлення в Україні станом на 31 грудня 2025 року становить майже $588 млрд упродовж наступних 10 років, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.

Зокрема, найбільший загальний обсяг потреб у відновленні та відбудові припадає на транспорт – понад $96 млрд, та відновлення житла – $90 млрд.