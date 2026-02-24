Бізнес в Україні очікує погіршення справ цього року. 47% не розраховують на завершення війни, – опитування. ІНФОГРАФІКА

В Україні частка керівників компаній, які позитивно оцінюють поточний стан справ у своєму бізнесі, зменшилась з 40% до 32% порівняно з минулим роком. При цьому зросла частка й тих, хто оцінює ситуацію негативно, – з 14% до 23%, тоді як ще 45% вважають її задовільною.

Про це свідчать результати опитаня, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

Як повідомляється, на початку 2026 року 76% членських компаній Європейської Бізнес Асоціації працюють у повному обсязі, тоді як 24% – із певними обмеженнями.

Найбільш поширеними бар'єрами для компаній залишаються:

обмеження географії діяльності (58%),

призупинення роботи на час повітряних тривог (45%),

вимушене переведення діяльності в онлайн-формат (40%).

Динаміка бізнесу

Як зазначається, так само погіршились і прогнози щодо динаміки бізнесу на 2026 рік.

Так, 39% керівників очікують погіршення стану справ у 2026 році порівняно з 29% минулого року. Водночас 41% не передбачають суттєвих змін. Частка тих, хто очікує покращення, скоротилась з 32% до 20%.

Що впливає на погіршення прогнозів

Серед факторів найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці наразі виділяють:

атаки на українську енергосистему (82%),

нестачу кваліфікованих працівників (78%),

війну, окупацію територій (66%),

скорочення внутрішнього споживання (46%),

нестабільність економіки (40%).

Фінансові резерви

Як зазначається, водночас бізнес в Україні втримує фінансові резерви на відносно стабільному рівні: 67% компаній мають запас фінансової міцності на рік і більше, 21% – на пів року, 10% – на кілька місяців, і лише 2% повідомляють про відсутність резервів.

Втрати бізнесу

При цьому втрати бізнесу внаслідок війни зростають.

На початок 2026 року 19% компаній повідомляють про втрати до $1 млн, 25% – $1-10 млн, а 20% – понад $10 млн, що більше ніж торік (16%). Водночас 11% компаній не зазнали втрат, тоді як чверть респондентів поки не можуть їх точно оцінити.

Релокація підприємств

Серед опитаних компаній 10% проводили релокацію офісу або виробництва у зв'язку з російською агресією у 2025 році. Зокрема 8% – в межах України і 2% – за кордон.

Водночас 83% не проводили релокацію і не планують, тоді як 7% не релокувались, але наразі розмірковують над цим.

Завершення війни

Згідно з опитуванням, 47% не очікують завершення війни у 2026 році.

При цьому 24% вважають, що бойові дії можуть завершитись цього року, а 29% не можуть відповісти на це питання.

76% членських компаній Європейської Бізнес Асоціації продовжать працювати в Україні, незалежно від того, чи завершаться цього року бойові дії.

Ще 14% поки не мають однозначної відповіді, тоді як 10% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.

Що потрібно бізнесу

Як свідчать резуьтати опитування, найбільшої підтримки бізнес наразі потребує в таких питаннях:

покращення умов бронювання співробітників,

покриття військових ризиків,

мораторій на перевірки,

пом'якшення валютних обмежень,

сприяння в комунікації з державними органами.

