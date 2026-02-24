Держгеонадр продала на електронних аукціонах торік спездозволів на надра на 1,8 мільярда

У 2025 році Державна служба геології та надр реалізувала на електронних аукціонах у системі "Prozorro.Продажі" з продажу спеціальних дозволів на користування надрами 76 лотів загальною вартістю 1,82 мільярда гривень.

При цьому за найбільший лот покупці сплатили понад 700 млн грн, свідчать дані офіційного звіту Держгеонадр.

Загалом минулого року за результатами електронних аукціонів було надано 82 спецдозволи (включно з торгами, проведеними раніше).

Крім того, 356 дозволів на користування надрами було надано без проведення аукціонів (електронних торгів) у тому числі через надання, продовження строку дії, внесення змін.

Водночас вільним відчуженням прав на користування надрами минулого року скористалось 56 надрокористувачів.

У Держгеонадр додали, що загальні надходження до державного бюджету від надання спецдозволів в 2025 році становили 854,3 млн грн.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Держгеонадр провела два аукціони з продажу спецдозволів на користування ділянками надр з покладами вуглеводнів. Загальна вартість лотів за результатами торгів склала майже 1,3 млрд грн, у тому числі 744 млн грн запропонувало державне "Укргазвидобування" за спецдозвіл на розробку Новодиканської площі в Полтавській області.