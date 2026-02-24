Нацбанк випустив три нові монети номіналом 10 гривень, присвячені прифронтовим областям. ФОТОрепортаж

Національний банк України (НБУ) 24 лютого ввів у обіг три нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої регіонам Україна.

Ці три монети присвячені прифронтовим регіонам – Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Всі три монети мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс усіх трьох нових обігових пам’ятних монет – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Водночас головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета. Зокрема:

на монеті "Ми сильні. Ми разом. Запорізька область" виокремлено Запорізьку область;

на монеті "Ми сильні. Ми разом. Харківська область" – Харківську область;

на монеті "Ми сильні. Ми разом. Херсонська область" – Херсонську область.

Поступово в готівковий обіг надійде по 2 мільйони штук кожної з таких обігових пам’ятних монет, вони є законним платіжним засобом на території і мають прийматися без обмежень. Тобто вони прийматимуться від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Водночас частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного – 15 тис. шт.

У Нацбанку додали, що випуск обігових пам’ятних монет цієї серії продовжиться впродовж 2026-2027 років. Загалом у цій серії в обіг буде введено 54 млн монет, присвячених областям України.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, минулого року НБУ започаткував нову тематичну серію обігових пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом", присвячену єдності та адміністративно-територіальному устрою України.

Перші монети цієї серії презентували 1 грудня, у річницю проведення Всеукраїнського референдуму 1991 року про прийняття Акта проголошення незалежності.

Зокрема, з 1 грудня 2025 року в обіг уведено перші три обігові пам’ятні монети, присвячені тим регіонам, що першими опинилися в епіцентрі російської агресії: