Мінфін знижує ставки за державними облігаціями у гривні шостий тиждень поспіль

Міністерство фінансів вшосте знизило ставки за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), хоча до цього вони були незмінними з квітня 2025 року.

Про це свідчать результати первинних аукціонів з розміщення ОВДП, які відбулися у вівторок, 24 лютого.

Зокрема, Мінфін дорозмістив воєнні 13-місячні ОВДП на 2,14 млрд грн під 15,22% річних, хоча попит на ці цінні папери перевищував 9,1 млрд грн. Тиждень тому Мінфін розміщував такі облігації під під 15,34% річних, а три тижні тому – під 15,68% річних.

Крім того, міністерство дорозмістило 38-місячні облігації на 2,22 млрд грн під 16,26% річних, хоча обсяг поданих на придбання цих паперів заявок перевищував 17,8 млрд грн. Тиждень тому Мінфін розміщував такі ОВДП під 16,42% річних, три тижні тому – під 16,99-17%, а чотири тижні тому – під 17,30-17,34% річних.

Також міністерство дорозмістило облігації з погашенням через 45 місяців на 8,37 млрд грн під 12,95% річних. Минулого тижня Мінфін розміщував такі облігації під 12,92% річних, а два тижні тому – під 13,1% минулого тижня. Попит на ці папери становив 12,88 млрд грн, хоча тиждень тому він сягав 33,5 млрд грн.

Мінфін також розмістив півторарічні валютні облігації на $200,81 млн під 3,8% річних.

Загалом за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП 24 лютого до держбюджету вдалося залучити 21,43 млрд грн.

Як повідомлялося, у січні Мінфін вперше з квітня минулого року почав знижувати ставки за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики.

Цей процес прискорився після того, як Національний банк з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому вона перебувала з березня 2025 року.