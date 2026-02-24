"Укрпошта" планує до квітня запустити власний сервіс із доставки ліків, – Смілянський

"Укрпошта" планує до кінця березня цього року повноцінно запустити сервіс "Укрпошта.Аптека" у всіх 26 тис. населених пунктах обслуговування.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми в процесі закінчення закупівлі всіх цих технологій, і до кінця березня плануємо повністю розгорнути по всім куточкам України. І не просто по всіх відділеннях, а по всіх населених пунктах України. Тобто туди, куди доїжджають наші пересувні відділення, – а це 26 тис. населених пунктів", – розповів Смілянський.

Як це працюватиме

За словами Смілянського, наразі компанія закінчує формувати нормативні елементи, що охоплюють закупівлю логерів, спеціалізованих сумок, холодових та нагрівальних елементів, аби забезпечити належне зберігання лікарських засобів.

Відповідні ліки компанія не буде зберігати у відділеннях, а доставлятиме клієнтам за отриманими замовленнями через сайт, кол-центр чи відділення.

Нагадаємо, в лютому 2026 року "Укрпошта" ввела нові правила міжнародної доставки: відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно.

Результати "Укрпошти" за минулий рік

Нагадаємо, в Україні в 2025 році зросли доходи поштових операторів порівняно з минулим роком. Так, загальні доходи ринку надання послуг поштового зв'язку збільшились на 6,5 млн грн (на 21%).

Обсяг внутрішніх поштових відправлень на 37,67 млн одиниць (на 8%), та обсяг міжнародних поштових відправлень на 25,22 млн одиниць (на 126%).

Також торік "Укрпошта" автоматизувала на 100% сортування листів, періодики та дрібних посилок, запустила мобільний застосунок і мережу експрес-вікон у відділеннях, що суттєво прискорило отримання відправлень.

Кур'єрська доставка стала доступною у більшості міст і сіл країни, а автопарк було оновлено для стабільної логістики навіть в умовах війни.