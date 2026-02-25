НБУ поки не бачить можливості для створення "Укрпошта банку", – Смілянський

Національний банк України (НБУ) наразі "не бачить" можливості для створення банку "Укрпошти".

Про це розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Інтерфакс-Україна.

Він зауважив, що компанія все одно продовжує працювати над створенням поштового банку, хоча НБУ визнав неплатоспроможним націоналізований "Pin Bank", який планували передати "Укрпошті".

"Ми якраз зараз працюємо над цим (запуском поштового банку, – ред.). … Це має бути або переданий нам існуючий банк, або ми маємо звернутися по ліцензію. Але в нас є певні питання до регулятора, який поки не бачить "Укрпошта Банк", – сказав Смілянський.

Водночас він пообіцяв запустити поштовий банк за кілька місяців, якщо Нацбанк все ж надасть "Укрпошті" відповідний дозвіл.

"З дати отримання дозволу, я думаю, що ми за 2-3 місяці запустимо", – додав він.

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Як повідомлялося, у січні 2024 року власником контрольного пакету акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank) у розмірі 88,89%, який суд конфіскував у російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера, стала держава в особі Фонду державного майна.

Наприкінці січня 2025 року Кабінет міністрів передав акції банку до Міністерства розвитку громад та територій для створення на його базі поштового банку. Однак проти передачі націоналізованого PINbank "Укрпошті" виступав МВФ.

Крім того, у супровідних матеріалах до держбюджету на 2026 рік зазначалося, що Нацбанк оцінює фінансовий стан "Укрпошти" як критичний, що "створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів у проєкції подальшого проїдання капіталу". Згідно з оцінкою Нацбанку, необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

Перед розглядом рішення про нову програму фінансування для України радою директорів МВФ Національний неплатоспроможним "Перший інвестиційний банк" (PINbank) через неподання планів фінансового оздоровлення.