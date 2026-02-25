Кабмін пропонує посилити покарання за фінансові порушення для бізнесу. Що відомо?

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань".

Законопроєкт зареєстровано у парламенті за №15043, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, документ спрямований на посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань.

Зокрема, законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення:

щодо збільшення строків притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань (стаття 38);

щодо збільшення штрафів за порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2).

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Стаття 38 КУпАП встановлює строк накладення адміністративного стягнення у два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення (за винятком правопорушень, пов'язаних з корупцією). Стаття 164-2 КУпАП встановлює відповідальність за приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок, тощо. Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 - 340 грн).

Сам текст законопроєкту та супровідні документи до нього наразі на сайті Верховної Ради не опублікований.