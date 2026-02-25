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Новини
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США готують глобальну торгівлю критичними мінералами: ціни розрахує ШІ Пентагону

критичні/мінерали

Адміністрація Дональда Трампа планує застосувати програму штучного інтелекту, розроблену Пентагоном, для визначення референтних цін на критично важливі корисні копалини.

Це частина зусиль зі створення глобальної зони торгівлі металами, повідомили Reuters джерела, безпосередньо знайомі з ініціативою.

На початку місяця віце-президент Джей Ді Венс запропонував США та понад 50 іншим країнам запровадити "референтні ціни на критично важливі корисні копалини на кожному етапі виробництва", підкріплені "регульованими тарифами для забезпечення цілісності ціноутворення".

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За інформацією джерел, які говорили на умовах анонімності, референтні ціни розраховуватиме програма Міністерства оборони США "Відкрите дослідження цін для національної безпеки" (OPEN) ‒ інструмент на базі штучного інтелекту, спеціально призначений для металів.

Цей крок демонструє намір адміністрації активно впливати на ринкове ціноутворення, хоча технологія штучного інтелекту досі викликає скептицизм щодо її здатності кардинально змінити механізми купівлі-продажу стратегічних мінералів.

Програму OPEN запустило у 2023 році Агентство передових оборонних дослідницьких проектів (DARPA) Пентагону. Її мета ‒ розрахунок ціни на метал з урахуванням витрат на робочу силу, переробку та інші фактори, але без впливу ймовірних маніпуляцій ринку з боку Китаю.

Модель ШІ покликана сприяти угодам між західними гірниками та виробниками, забезпечуючи більшу впевненість у цінах для обох сторін. Це особливо актуально для торгівельних ринків германію, сурми, галію та інших, де китайські ціни часто не відображають класичної динаміки попиту та пропозиції.

Наразі незрозуміло, чи будуть ціни ШІ фіксованими чи коливатимуться, чи встановлюватимуться вони між США та окремими союзниками, чи застосовуватимуться до всього торговельного блоку. Також не визначені терміни впровадження ‒ спочатку адміністрації потрібно переконати десятки союзників приєднатися до блоку.

Як повідомлялося, адміністрація Трампа формує міжнародну коаліцію для протидії домінуванню Китаю в секторі критично важливих мінералів та зміцнення позицій США як центру штучного інтелекту й інших високотехнологічних галузей. У грудні було підписано Декларацію Pax Silica, в рамках якої адміністрація Трампа запускає коаліцію партнерів. До неї увійшли Сінгапур, Австралія, Японія, Південна Корея та Ізраїль.

Ці країни спільно працюватимуть над подоланням дефіциту доступу до стратегічних корисних копалин та протидіятимуть масштабним китайським інвестиціям у мінеральний і технологічний сектори. Адміністрація Трампа також веде активну роботу з залучення до ініціативи інших держав.

Автор: 

Пентагон (93) США (5616) торгівля (1155) ціни (4273) копалини (120) метал (549) Трамп Дональд (934) штучний інтелект (475)
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Нічого не ясно.
Будуть погрожувати кнр, яка роками скупляла бананових власників копалин ?
Чи знову хочуть ПісДіл для дерибану надр по всьому світу ?
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25.02.2026 12:39 Відповісти
ШІ Пентагону - це гегсет?
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25.02.2026 12:40 Відповісти
У НАС УЖЕ НАТОРГУВАЛИ - ми віддали їм все крім повітря, вони нам ДУЛЮ і вічно на стороні РФ - раз уламують віддати територію
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25.02.2026 12:40 Відповісти
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25.02.2026 12:44 Відповісти
Трампістам аби барижити та торгувати. А з ким-пох@й. Хоч би з самим Люцифером. І Україна для них просто товар для торгу. Отака сволота зараз при владі в США. Таке відчуття що наміряли собі по 500років життя. Завтра в пекло, а їм аби сьогодні зайвий мільйон рванути десь. Ох і падли.
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25.02.2026 12:54 Відповісти
Версія справедливої торгівлі за Трампом: Ви мені рідкоземи по розрахованих мною цінам, а я вам тарифи, обмежені тільки моєю фантазією.
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25.02.2026 12:58 Відповісти
Вони що з глузду з'їхали, поставили ШІ вище Трампа.
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25.02.2026 14:05 Відповісти
Так ЩІ недалеко від трампа відкотився. Вже натикався на його *перли*.
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25.02.2026 14:44 Відповісти

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