США готують глобальну торгівлю критичними мінералами: ціни розрахує ШІ Пентагону

Адміністрація Дональда Трампа планує застосувати програму штучного інтелекту, розроблену Пентагоном, для визначення референтних цін на критично важливі корисні копалини.

Це частина зусиль зі створення глобальної зони торгівлі металами, повідомили Reuters джерела, безпосередньо знайомі з ініціативою.

На початку місяця віце-президент Джей Ді Венс запропонував США та понад 50 іншим країнам запровадити "референтні ціни на критично важливі корисні копалини на кожному етапі виробництва", підкріплені "регульованими тарифами для забезпечення цілісності ціноутворення".

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За інформацією джерел, які говорили на умовах анонімності, референтні ціни розраховуватиме програма Міністерства оборони США "Відкрите дослідження цін для національної безпеки" (OPEN) ‒ інструмент на базі штучного інтелекту, спеціально призначений для металів.

Цей крок демонструє намір адміністрації активно впливати на ринкове ціноутворення, хоча технологія штучного інтелекту досі викликає скептицизм щодо її здатності кардинально змінити механізми купівлі-продажу стратегічних мінералів.

Програму OPEN запустило у 2023 році Агентство передових оборонних дослідницьких проектів (DARPA) Пентагону. Її мета ‒ розрахунок ціни на метал з урахуванням витрат на робочу силу, переробку та інші фактори, але без впливу ймовірних маніпуляцій ринку з боку Китаю.

Модель ШІ покликана сприяти угодам між західними гірниками та виробниками, забезпечуючи більшу впевненість у цінах для обох сторін. Це особливо актуально для торгівельних ринків германію, сурми, галію та інших, де китайські ціни часто не відображають класичної динаміки попиту та пропозиції.

Наразі незрозуміло, чи будуть ціни ШІ фіксованими чи коливатимуться, чи встановлюватимуться вони між США та окремими союзниками, чи застосовуватимуться до всього торговельного блоку. Також не визначені терміни впровадження ‒ спочатку адміністрації потрібно переконати десятки союзників приєднатися до блоку.

Як повідомлялося, адміністрація Трампа формує міжнародну коаліцію для протидії домінуванню Китаю в секторі критично важливих мінералів та зміцнення позицій США як центру штучного інтелекту й інших високотехнологічних галузей. У грудні було підписано Декларацію Pax Silica, в рамках якої адміністрація Трампа запускає коаліцію партнерів. До неї увійшли Сінгапур, Австралія, Японія, Південна Корея та Ізраїль.

Ці країни спільно працюватимуть над подоланням дефіциту доступу до стратегічних корисних копалин та протидіятимуть масштабним китайським інвестиціям у мінеральний і технологічний сектори. Адміністрація Трампа також веде активну роботу з залучення до ініціативи інших держав.