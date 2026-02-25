Відключення світла: Держенергонагляд виявив порушення графіків в одному з регіонів

Державні інспектори виявили порушення при застосуванні графіків погодинних відключень електроенергії (ГПВ) у Вінницькій області.

Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду за результатами перевірки оператора системи розподілу електроенергії в регіоні – АТ "Вінницяобленерго".

Зокрема, під перевірка встановила, що на окремих підстанціях персонал обленерго не в повному обсязі виконував команди диспетчера щодо відключення ліній електропередачі відповідно до ГПВ.

"Унаслідок цього частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги зазнавали відключень, що призвело до нерівномірного розподілу обмежень", – пояснили в Держенергонагляді.

Також виявлено порушення у веденні документації: у низці підрозділів у оперативних журналах не зазначалися конкретні лінії, що відключалися під час застосування графіків. Це ускладнює контроль виконання диспетчерських команд та перевірку обґрунтованості звернень споживачів.

Крім того, зафіксовано випадки внесення змін до опублікованих на сайті обленерго графіків відключень без дотримання встановлених часових інтервалів.

"За результатами перевірки складено акт та видано обов’язковий до виконання припис щодо усунення виявлених порушень", – додали у Держенергонагляді.

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Раніше інспектори також перевірили дотримання порядку застосування графіків відключень на Сумщині, але значних порушень з боку АТ "Сумиобленерго" не зафіксовано. Водночас частина відхилень у застосуванні графіків була зумовлена об’єктивними технічними та зовнішніми чинниками, зокрема, пошкодженнями мереж і резервних схем живлення внаслідок бойових дій.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Кабінет Міністрів дозволив Державній інспекції енергетичного нагляду відновити позапланові перевірки в галузях електроенергетики та теплопостачання. Необхідність ухвалення таких змін пояснюється зростанням кількості технологічних порушень та аварій на енергетичних об’єктах, пояснювали у Міненерго.