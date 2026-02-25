"Корозія невблаганно роз’їдає споруду": Науковці попередили про критичний стан мосту Патона у Києві

Технічний стан мосту імені Патона у Києві викликає серйозне занепокоєння фахівців – корозійні процеси можуть унеможливити його ремонт вже за кілька років.

Про це перший віцепрезидент Національної академії наук (НАН) Вячеслав Богданов розповів в інтервʼю "Віснику НАН".

Він нагадав, що міст Патона визнали непрацездатним (аварійним) ще у 2017 році. Торік Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського знову обстежив міст і виявив значні дефекти і пошкодження в його конструкціях.

"Якщо у 2017-2019 роках корозійні процеси, кажучи науковою мовою, описувалися лінійною залежністю, тепер ця залежність поволі перетворюється на непередбачувану криву. Залишковий ресурс мосту оцінено як нульовий. Колеги взагалі дивуються, чому досі дозволено ним користуватися", – заявив Богданов.

Він зауважив, що зволікання з ремонтом мосту може призвести до незворотних наслідків.

"Не хотів би лякати людей в і без того важкі часи, але корозія невблаганно роз’їдає цю споруду, і якщо не подбати про неї зараз, то вже років за п’ять може бути запізно", – попередив віцепрезидент НАН.

Богданов нагадав, що аварійні ситуації на мосту Патона вже траплялися у 2018 і 2019 роках і вони можуть повторитися.

"Загроза часткового чи повного руйнування цілком реальна. Особливо небезпечними є корозійні пошкодження несівних елементів – головних і поперечних балок, а також тріщини у з’єднаннях поясів і стінок головних балок. Фактично метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, прокородував уже майже весь. Головні балки – а їх там чотири – наразі в більш-менш пристойному стані. Напевно, саме завдяки цьому міст ще спроможний пропускати транспортні потоки, хай і обмежено", – розповів науковець.

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Як повідомлялося, у січні 2023 року замовником робіт з реставрації мосту Патона стала Служба відновлення Київської області, але балансоутримувачем об'єкта залишається Київська міська адміністрація. Тоді ж у Мінрозвитку анонсували тендер на проєктування реставраційних робіт столичного мосту імені Євгена Патона.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко визнав, що мости Патона та Метро перебувають в аварійному стані. Утім, за його словами, міст Патона кілька років тому передали для ремонту в межах проєкту "Велике будівництво", а для ремонту мосту Метро розробляли проєкт на 500 млн євро, який через повномасштабну війну поставили на паузу.

Міст Патона та міст Метро мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу.