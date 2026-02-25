Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Обмеження руху транспорту в Києві
2 663 21

"Корозія невблаганно роз’їдає споруду": Науковці попередили про критичний стан мосту Патона у Києві

Науковці попередили про критичний стан мосту Патона у Києві

Технічний стан мосту імені Патона у Києві викликає серйозне занепокоєння фахівців – корозійні процеси можуть унеможливити його ремонт вже за кілька років.

Про це перший віцепрезидент Національної академії наук (НАН) Вячеслав Богданов розповів в інтервʼю "Віснику НАН".

Він нагадав, що міст Патона визнали непрацездатним (аварійним) ще у 2017 році. Торік Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського знову обстежив міст і виявив значні дефекти і пошкодження в його конструкціях.

"Якщо у 2017-2019 роках корозійні процеси, кажучи науковою мовою, описувалися лінійною залежністю, тепер ця залежність поволі перетворюється на непередбачувану криву. Залишковий ресурс мосту оцінено як нульовий. Колеги взагалі дивуються, чому досі дозволено ним користуватися", – заявив Богданов.

Він зауважив, що зволікання з ремонтом мосту може призвести до незворотних наслідків.

"Не хотів би лякати людей в і без того важкі часи, але корозія невблаганно роз’їдає цю споруду, і якщо не подбати про неї зараз, то вже років за п’ять може бути запізно", – попередив віцепрезидент НАН.

Богданов нагадав, що аварійні ситуації на мосту Патона вже траплялися у 2018 і 2019 роках і вони можуть повторитися.

"Загроза часткового чи повного руйнування цілком реальна. Особливо небезпечними є корозійні пошкодження несівних елементів – головних і поперечних балок, а також тріщини у з’єднаннях поясів і стінок головних балок. Фактично метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, прокородував уже майже весь. Головні балки – а їх там чотири – наразі в більш-менш пристойному стані. Напевно, саме завдяки цьому міст ще спроможний пропускати транспортні потоки, хай і обмежено", – розповів науковець.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у січні 2023 року замовником робіт з реставрації мосту Патона стала Служба відновлення Київської області, але балансоутримувачем об'єкта залишається Київська міська адміністрація. Тоді ж у Мінрозвитку анонсували тендер на проєктування реставраційних робіт столичного мосту імені Євгена Патона.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко визнав, що мости Патона та Метро перебувають в аварійному стані. Утім, за його словами, міст Патона кілька років тому передали для ремонту в межах проєкту "Велике будівництво", а для ремонту мосту Метро розробляли проєкт на 500 млн євро, який через повномасштабну війну поставили на паузу.

Міст Патона та міст Метро мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу.

Автор: 

Київ (4768) міст (408) НАН України (23) реконструкція (263) транспорт (678)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
В Іспанії міст Алькантара, або Пуенте-де-Алькантара, є вражаючим свідченням майстерності римських інженерів. Завершений у 106 році нашої ери, ця грандіозна споруда перекидається через річку Тахо, з'єднуючи два береги та епохи. Він досі є діючим мостом.
показати весь коментар
25.02.2026 19:09 Відповісти
+5
Нажаль міст вже не спасти, а його капітальний ремонт перетвориться в бескінечне освоєння бюджетних коштів...і в результаті не буде ні грошей ні моста.
Єдине правильне рішення тут, це демонтаж всієї конструкції та будівництво нового бетонного мосту.
показати весь коментар
25.02.2026 18:29 Відповісти
+4
Все совєцке таке.
показати весь коментар
25.02.2026 18:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це недолік повністю зварної конструкції. На цьому етапі витрати на обслуговування будуть астрономічними та економічно невигідними. На жаль.
показати весь коментар
25.02.2026 18:18 Відповісти
Дешевше новий збудувати..
показати весь коментар
25.02.2026 19:31 Відповісти
І під час війни також 😁
показати весь коментар
25.02.2026 21:06 Відповісти
Так і ремонтувати теж неможна))
показати весь коментар
25.02.2026 22:07 Відповісти
Чому метал конструкцій такої низької якості?
показати весь коментар
25.02.2026 18:18 Відповісти
Все совєцке таке.
показати весь коментар
25.02.2026 18:42 Відповісти
Міст Патона почали будувати в 1940 році...Термін експлуатації мосту Патона офіційно закінчився у 2019 році. Станом на лютий 2026 року науковці НАН України оцінюють залишковий ресурс споруди як нульовий.
показати весь коментар
25.02.2026 18:54 Відповісти
... рекомендую! В обїзд...! Іншими шляхами!
показати весь коментар
25.02.2026 18:27 Відповісти
Нажаль міст вже не спасти, а його капітальний ремонт перетвориться в бескінечне освоєння бюджетних коштів...і в результаті не буде ні грошей ні моста.
Єдине правильне рішення тут, це демонтаж всієї конструкції та будівництво нового бетонного мосту.
показати весь коментар
25.02.2026 18:29 Відповісти
Це ж на віки вічні будівництво.. І не побудують...🤣🤣🤣
показати весь коментар
25.02.2026 18:56 Відповісти
В Іспанії міст Алькантара, або Пуенте-де-Алькантара, є вражаючим свідченням майстерності римських інженерів. Завершений у 106 році нашої ери, ця грандіозна споруда перекидається через річку Тахо, з'єднуючи два береги та епохи. Він досі є діючим мостом.
показати весь коментар
25.02.2026 19:09 Відповісти
У 1969 році відбулася ґрунтовна реставрація після будівництва поруч греблі)). Он новее чем Патона)
показати весь коментар
25.02.2026 19:19 Відповісти
Пропускна спроможність й навантаження як на Патона?))
показати весь коментар
25.02.2026 19:34 Відповісти
Ми, легких шляхів, не шукаємо...
показати весь коментар
25.02.2026 20:02 Відповісти
в Україні також є мости зведені римлянами,деякі збереглися частково на Дністрі іх ще досліджують бо виявили випадково під час обміління річки.
показати весь коментар
26.02.2026 01:22 Відповісти
Был один знакомый. Служил в ппс на этом самом мосту. В конце 80х начале 90х. Да тогда там ещё были посты милиции и трамвайчик бодро бегал. Уже тогда специалисты которые регулярно проводили осмотр рекомендовали капитальный ремонт. Прошло 40 лет... Сомневаюсь что в следующие 5-10 кто-то что-то будет делать. Подопрут лесами и будет стоять пока совсем не "устанет". Сейчас вся страна так держится. На лесах. Временно.
показати весь коментар
25.02.2026 19:24 Відповісти
Москалику, це твоя кацапія дєржіцца врємєнно.
показати весь коментар
25.02.2026 19:39 Відповісти
На болотах питання ремонту вирішуються просто.
У кацапському Волгодонську розібрали католицький костел Святої Сімейства та Блаженної Болеслави. Деталі будівлі передали військовим РФ для влаштування укріплень на окупованих територіях України.
показати весь коментар
25.02.2026 19:48 Відповісти
Нічого, керченський міст впаде раніше. Я правильно кажу?))
показати весь коментар
25.02.2026 19:56 Відповісти
Корозія розь'їла всю владу. Коли київметробуд починав 4 гілку, його вже очолювали москалі, Це писали усюди, але шкурняк дерібан , та судови рішіння це три кіта террору України.
показати весь коментар
25.02.2026 20:12 Відповісти
Так само, як корупція роз'їдає Україну.
Що впаде раніше?
Міст?
Україна? (Не палац!)
показати весь коментар
26.02.2026 09:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 