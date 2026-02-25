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Новини Пенсійна реформа
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Кабмін затвердив індексацію пенсій з 1 березня. На скільки зростуть виплати? (оновлено)

Кабмін ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня

Кабінет Міністрів затвердив індексацію пенсій та страхових виплат з 1 березня на 12,1%.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін", – написала Свириденко.

Вона уточнила, що також проіндексують пенсії, призначені у 2021-2025 роках.

Очільниця уряду запевнила, що перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій – за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також спецпенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.

"Також проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків. З 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку", – додала Свириденко.

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Розмір індексації визначається за формулою, відповідно до якої коефіцієнт на 50% залежить від інфляції за попередній рік (8% у 2025 році) і на 50% – від зростання середньої заробітної плати за три роки (16,1%), що в підсумку сформувало коефіцієнт індексації на рівні 12,1%.

У Мінсоцполітики уточнили, що після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень і не більше ніж на 2 595 гривень.

Також збільшать мінімальні виплати пенсіонерам із найбільш вразливих категорій:

  • для пенсіонерів віком 80 років і більше за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок, а також пенсіонерів у віці від 65 років і більше, які не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років відповідно), мінімальний розмір пенсії зросте з 3758 грн до 4213 грн;
  • для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем – з 3613 грн до 4050 гривень;
  • для пенсіонерів віком до 70 років із повним страховим стажем – з 3323 грн до 3725 грн, а для пенсіонерів з меншим страховим стажем – з 3038 грн до 3406 грн.

Також буде проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

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Як повідомлялося, лише у 2025 році Пенсійний фонд мав вимушено виплатити 35 мільярдів отримувачам спецпенсій за рішеннями судів.

Автор: 

Кабмін (7883) пенсіонери (451) Пенсійний фонд (440) пенсія (720) Свириденко Юлія (417)
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Головне щоб люди з спецпенсіями не голодували !
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25.02.2026 21:49 Відповісти
"щонайменше на 100 гривень" - пенсіонерам час купувати яхти
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25.02.2026 23:09 Відповісти
Чому для простих пенсіонерів майже 10 років не було *********** пенсій? Ті хто пішов давно на пенсію, то зараз вони отримують як мінімум на 60 % менше своєї заробленої пенсії і при тому ще й пенсійний податок з їх зарплати був більший за 22 % ? Коли ішла на пенсію в 2009 році, то пенсія була трохи вище середньої зарплати по Україні, а зараз чомусь менша від мінімальної зарплати? Це тому, що пенсії збільшувались на мізерні подачки в виді індексації, а не до рівня фактично заробленої людиною протягом своєї праці. Такого зубожіння пенсіонерів, як в останні роки в Україні ще не було. Навіть Янукович робив *********** пенсій. А ця влада тільки корме обіцянками вже декілька років балами та справедливою реформою в пенсійній системі і с пафосом повідомляє про мізерну індексацію.
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26.02.2026 07:10 Відповісти
як може бути пенсія вище середньої ЗП?
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26.02.2026 09:00 Відповісти
Пенсія може бути вища за середню зарплату саме по УКРАЇНІ.
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26.02.2026 13:08 Відповісти
а нижча пенсія за середню зарплату саме по УКРАЇНІ.??
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26.02.2026 14:14 Відповісти

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