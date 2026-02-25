"Максі Капітал Груп" заявила про законність відкриття справи про банкрутство Полтавського ГЗК та назвала це кроком до стабілізації підприємства

Позиція

ТОВ "Максі Капітал Груп" заявило, що відкриття провадження у справі про банкрутство АТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" відбулося на законних підставах і є необхідним кроком для стабілізації підприємства.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, повідомляє УНІАН.

Так, 25 лютого 2026 року Господарський суд Полтавської області відкрив відповідне провадження за заявою компанії як кредитора. У "Максі Капітал Груп" наголошують, що діяли в межах законодавства, реалізуючи право на захист своїх інтересів. Свою позицію щодо наявності заборгованості компанія публічно озвучила ще у квітні 2024 року і відтоді послідовно відстоює її у правовому полі.

У компанії підкреслюють, що процедура банкрутства є передбаченим законом механізмом врегулювання фінансової ситуації підприємства.

"Відкриття провадження означає початок процедури під контролем суду та арбітражного керуючого. Ми розглядаємо це рішення як необхідний крок для стабілізації діяльності підприємства, збереження його виробничого потенціалу, захисту працівників та відновлення платоспроможності", – наголошують у ТОВ "Максі Капітал Груп".

У компанії також пояснили, що звернення до суду було вимушеним рішенням, зумовленим кризовим станом підприємства. На переконання кредитора, своєчасний перехід до правової процедури дозволяє зменшити ризики для підприємства, його трудового колективу, кредиторів і держави.

Окремо у "Максі Капітал Груп" повідомили, що раніше у судовому порядку було розглянуто спір щодо поширеної Ferrexpo інформації про компанію. Суди всіх трьох інстанцій ухвалили рішення про її спростування, яке станом на сьогодні залишається невиконаним.

У компанії наголошують, що і надалі діятимуть виключно у правовому полі.