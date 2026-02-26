Кошти українців у банках зросли за рік на 235 мільярдів. Більше мільйона на рахунках має лише 0,3% громадян
Станом на 1 лютого 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) в українських банках становила 1,61 трильйона гривень, що на 234,6 млрд грн більше, ніж на аналогічну дату минулого року.
Із загальної суми вклади у гривні становили 1,06 трлн грн, в іноземній валюті – 545,1 млрд грн, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.
У тому числі ФОП станом на початок лютого зберігали в українських банках 187,8 млрд грн.
При цьому більшість коштів у банках українці зберігають на поточних рахунках ("до запитання") – на них припадає 70,43% коштів. Частка строкових вкладів становить 29,578%, з них лише 0,7% зберігаються на депозитах строком більше року.
За даними Фонду гарантування, 39,99% вкладників тримають на рахунках менше 10 гривень, від 10 грн до 200 тисяч грн у банку мають 57,98% українців. Більше 200 тисяч гривень на рахунках мають лише 2,03% вкладників. Водночас їм належить 73,42% коштів.
У тому числі більше 1 мільйона гривень у банку тримають 0,34% вкладників (42,01% коштів), а понад 5 млн грн – 0,03% (16,07% коштів).
Як повідомлялося, станом на початок 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) в українських банках становила 1,62 трильйона гривень, що на 225,5 млрд грн більше, ніж на початок минулого року.
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отже, заголовок мав звучати як: "кошти не дуже потужних мереджерів в банках зросли за рік..."
"За даними Фонду гарантування, 39,99% вкладників тримають на рахунках менше 10 гривень, від 10 грн до 200 тисяч грн у банку мають 57,98% українців. Більше 200 тисяч гривень на рахунках мають лише 2,03% вкладників. Водночас їм належить 73,42% коштів. "
Джерело: https://censor.net/n3602475