Кабмін затвердив стратегію реформи управління держфінансами до 2030 року. Що вона передбачає?

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2026-2030 роки та затвердив план заходів з її реалізації.

Таке розпорядження уряд ухвалив на засіданні 25 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Стратегія розроблена на виконання Дорожньої карти з питань реформи державного управління, а її затвердження є частиною зобов’язань України у межах переговорного процесу про вступ до ЄС, зокрема за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС".

Відтак, до розробки документа були залучені міжнародні партнери, а у процесі її розробки була врахована позиція Єврокомісії.

"Ухвалена Стратегія враховує складні виклики воєнного стану, потреби післявоєнного відновлення, стан реалізації попередньої Стратегії та спрямована на трансформацію системи управління державними фінансами України відповідно до європейських стандартів та принципів врядування", – зазначили у Мінфіні.

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Ключові реформаційні напрями Стратегії на 2026–2030 роки:

приведення системи управління державними фінансами у відповідність до стандартів ЄС;

забезпечення прозорого та раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану, відновлення та відбудови;

посилення контролю та нагляду за державними фінансами;

посилення стійкості системи управління державними фінансами, здатної ефективно виконувати свої функції в умовах відновлення та відбудови.

У міністерстві додали, що разом зі Стратегією уряд затвердив операційний план заходів, який є інструментом імплементації Стратегії. Він містить конкретні кроки щодо реалізації завдань Стратегії, індикатори та строки їх виконання.

Як повідомлялося, раніше Кабмін схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року. Серед іншого, вона передбачає залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.