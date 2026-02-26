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Новини газ
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Новий маршрут для СПГ: Україна імпортуватиме американський газ через Клайпеду

спг

Група "Нафтогаз" спільно з литовським державним енергетичним холдингом Ignitis Group організувала постачання 90 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (СПГ).

Газ постачатимуть через СПГ-термінал у Клайпеді (Литва), а його доставку на територію України "Нафтогаз" забезпечить самостійно, повідомляє пресслужба компанії.

Газ надійде в Україну протягом лютого та березня 2026 року.

"СПГ-термінал у Клайпеді є одним із найактивніше використовуваних у Європі; через нього ми можемо сприяти надійному постачанню газу та зміцнювати енергетичну безпеку наших партнерів в Україні. Ми знайшли способи ефективніше використовувати наявну інфраструктуру й забезпечити реальну підтримку людям в Україні якнайшвидше", – зазначив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас.

Що дає використання терміналу в Клайпеді:

  • доповнює наявні маршрути імпорту СПГ;
  • підвищує стійкість газопостачання України;
  • знижує залежність від окремих джерел;
  • збільшує гнучкість усієї системи.

"Це ще один крок у диверсифікації маршрутів постачання газу для України. Ми послідовно розширюємо співпрацю з європейськими партнерами, щоб забезпечити надійні та гнучкі поставки ресурсу в умовах війни та системних атак росіян на енергетичну інфраструктуру. Це необхідно для забезпечення стабільності як цього, так і наступного опалювального сезону", ‒ пояснив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Як повідомлялося, перша партія американського скрапленого природного газу у 2026 році вже надійшла до України. Імпорт здійснено у співпраці з польським державним концерном ORLEN. Наприкінці січня близько 100 млн куб. м газу доставили до термінала в польському Свіноуйсьце, звідки ресурс було закачано в українську газотранспортну систему.

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26.02.2026 12:59 Відповісти

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