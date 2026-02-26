Visa обійшла Mastercard і PayPal у глобальному рейтингу використання ШІ у платежах. ІНФОГРАФІКА

Компанія Visa посіла перше місце в рейтингу платіжних компаній за рівнем впровадження штучного інтелекту, обійшовши Mastercard та PayPal.

Про це свідчить нове глобальне дослідження аналітичної компанії Evident, присвячене зрілості використання ШІ в платіжній індустрії, повідомляє Finextra.

Штучний інтелект швидко змінює платіжну галузь ‒ від систем запобігання шахрайству до агентської комерції, тому компанії активно інвестують у цю технологію.

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Аналітики Evident оцінили рівень зрілості ШІ в індустрії за чотирма ключовими складовими успішного впровадження: талант, інновації, лідерство та прозорість.

Visa та Mastercard очолюють рейтинг завдяки стабільно високим показникам за всіма чотирма критеріями. Обидві компанії продемонстрували, що штучний інтелект інтегровано в їхні основні мережі обробки транзакцій.

Visa вирізняється масштабом і вимірюваним ефектом від кількох великих багаторічних проєктів, спрямованих на забезпечення цілісності та безпеки всієї екосистеми. Mastercard показує потужні приклади масштабного впровадження та кількісного покращення ефективності, зокрема в довготривалих рішеннях для виявлення шахрайства та моніторингу AML.

PayPal також має високі результати. Amex, Stripe та Block перевищують середній показник індексу, але поки що поступаються лідерам за масштабами розгортання та відкритістю щодо досягнутих результатів.

Дослідження показало, що середня платіжна компанія має на 30% більше працівників, орієнтованих на ШІ, ніж інші фінансові установи, попри значно меншу загальну чисельність персоналу.

Visa, Mastercard та American Express разом формують майже половину всіх ШІ-фахівців у платіжній галузі, а PayPal наразі є найбільшим роботодавцем у цій сфері ‒ на компанію припадає майже 20% таких спеціалістів.

Як повідомлялося, Європейський парламент підтримав випуск цифрового євро як в онлайн-, так і в офлайн-версіях, відхиливши пропозицію обмежитися виключно офлайн-варіантом. Депутати схвалили поправку, яка передбачає обидві форми цифрових грошей ‒ саме так, як пропонує Європейський центральний банк.

ЄЦБ прагне запровадити цифрове євро, щоб зменшити залежність Європи від американських платіжних систем, зокрема Visa та Mastercard, на тлі погіршення трансатлантичних відносин.