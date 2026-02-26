Додаткові кошти на відновлення: Рада дозволила польському держбанку працювати в Україні

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні".

Угода створює правову основу для діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego на території України, повідомляє прес-служба апарату парламенту.

Документ передбачає можливість надання уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансової та технічної допомоги, зокрема у вигляді позик та інших фінансових інструментів, а також підтримки експорту, грантів і гарантій для реалізації проєктів відновлення та розвитку України.

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"Реалізація угоди сприятиме пришвидшенню відновлення України, розвитку фінансового та інвестиційного співробітництва з Польщею, а також залученню додаткових ресурсів для реалізації проєктів економічного розвитку", ‒ йдеться у повідомленні.

Прийняття закону не передбачає додаткових видатків з Державного бюджету.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув свій базовий сценарій економічного розвитку України, який лежить в основі прогнозу зростання реального ВВП на 2026 рік. За припущення, що війна триватиме протягом усього 2026 року, банк тепер очікує зростання реального ВВП України на рівні 2,5% у 2026 році та 4,0% у 2027 році.