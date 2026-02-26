Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту, – експертка

Механізм CBAM Євросоюзу спрямований на стимулювання декарбонізації промисловості та енергетики, проте вже зараз значно ускладнює український експорт до ЄС через додаткові адміністративні та фінансові перешкоди.

Відсутність будь-яких спеціальних умов чи послаблень для України попри повномасштабну війну є несправедливою, тому уряд зобов’язаний продовжувати переговори з Євросоюзом, заявила голова галузевої ради Федерації металургів Олена Колесникова, передає "Главком".

Колесникова нагадала, що право на відтермінування дії СВАМ для України передбачене статтею 30(7) Регламенту Європейської комісії. Вона зазначила, що Україна відповідає всім критеріям, визначеним у цій статті як підстави для надання послаблень, але ці послаблення так і не були застосовані.

За її словами, щоб утриматися на європейських ринках, підприємства гірничо-металургійного комплексу змушені нести додаткові ризики та витрати через СВАМ. При цьому, на відміну від великих виробників сталі з інших країн, українські компанії не можуть гнучко перерозподіляти продукцію між ринками залежно від рівня вуглецевих викидів.

"Якщо Україна не отримає спеціальні умови, які дозволять нашим експортерам отримати підтримку для реалізації інвестиційних проєктів з декарбонізації, то протягом наступних 5 років ми програємо конкуренцію виробникам із Туреччини та Китаю, де немає війни. Нинішнє рішення ЄС щодо СВАМ для України є несправедливим і потребує перегляду. Тому головне прохання бізнесу до держави ‒ не припиняти діалог з Єврокомісією щодо надання Україні спеціальних умов", ‒ підкреслила Колесникова.

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Експертка додала, що в довгостроковій перспективі ринок ЄС залишається стратегічним для України загалом і для ГМК зокрема, тож декарбонізація не має альтернативи. Однак перехід на "зелені" технології вимагає величезних інвестицій. Наразі підприємства працюють в умовах війни: постійні обстріли, дефіцит електроенергії, нестача кадрів і обігових коштів, усі сили йдуть на збереження виробництва та робочих місць. Більшість підприємств ГМК розташовані в зонах високого воєнного ризику, що практично блокує доступ до довгострокового дешевого кредитування зелених проєктів.

"Україна послідовно підтримує Європейський зелений курс і гармонізує своє екологічне законодавство. У цьому контексті критично важливою є активна позиція держави в переговорах з Єврокомісією щодо включення українських підприємств до загальноєвропейських механізмів фінансування декарбонізації на правах повноцінного учасника", ‒ підсумувала Колесникова.

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Як повідомлялося, у останній пропозиції Єврокомісії щодо посилення механізму CBAM досі не передбачено винятку для України, попри війну. У ЄК заявили, що вплив СВАМ на українську економіку буде "мінімальним".

Але ці оцінки є відірваними від реальності, вважає директор GMK Center та голова Комітету промислової екології EBA Станіслав Зінченко: Україна залишається найбільшим експортером CBAM-товарів до ЄС за фізичними обсягами. Загалом же CBAM-товари забезпечують близько 2% українського ВВП.

Раніше амбасадор українського бізнесу, економічний експерт Андрій Забловський заявив, що попри формальну відмову Єврокомісії відтермінувати введення екомита СВАМ для України, ми все ще маємо повне і законне право на таке відтермінування, тож маємо активізувати переговори з Єврокомісією, щоб це право реалізувати.