Рада ратифікувала угоду про всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ. Що вона передбачає?

Верховна Рада ратифікувала міжурядову Угоду про всеосяжне економічне партнерство між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Ухвалення відповідного законопроєкту №0339 в цілому на засіданні у четвер підтримали 245 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали угоду про Всеосяжне економічне партнерство понад рік тому – 17 лютого 2025 року.

Основні цілі Угоди полягають у лібералізації та сприянні торгівлі та інвестиціям між країнами, зазначається у супровідних документах до ухваленого сьогодні законопроєкту.

Зокрема, передбачається скасування ОАЕ ввізних мит для 26,5% сільськогосподарських товарів та близько 40,6% промислових товарів з України з моменту набрання чинності угодою. Після закінчення дії перехідних періодів 3 та 5 років ОАЕ скасують ввізні мита ще для 39% сільськогосподарських товарів та 46,9% промислових товарів.

У свою чергу, з моменту набрання чинності угодою Україна скасує ввізні мита для 15,7% сільськогосподарських товарів та близько 39,5% промислових товарів. Після закінчення дії перехідних періодів 3 та 5 років Україна скасує мита ще для 83,6% сільськогосподарських товарів та 60,4% промислових товарів.

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У Мінекономіки очікували, що набуття чинності угодою у середньо- та довгостроковій перспективі дозволить прискорити зростання ВВП України на 0,1%. Найвищі темпи зростання очікуються у таких секторах, як транспорт, металургія, харчова промисловість, зокрема борошномельна галузь і виробництво олії. Зокрема, одним із прогнозованих результатів угоди є зростання експорту металів і рослинних олій.

Що є саме передбачає угода про економічне партнерство з ОАЕ?

максимальну лібералізацію доступу на ринки для обох країн, зокрема українські товари отримають повний доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних ліній. Для окремих товарів (м’ясо курятини, яйця, соняшникова олія, металопродукція) діятимуть імпортні тарифні квоти з можливістю безмитної торгівлі в їхніх межах;

створення Українсько-Еміратської інвестиційної ради, яка допоможе збільшити приплив інвестицій та усунути потенційні бар’єри, які виникають перед інвесторами;

створення Комітет з питань малого та середнього підприємництва,. який надаватиме комплексну підтримку бізнесу, зокрема у сфері навчання та консультування;

спрощений доступ для українських компаній до ринків ОАЕ та інших країн регіону, передбачувані умови торгівлі та усунення бар’єрів для експорту та інвестування. Зокрема, ОАЕ скасували для України обмеження на частку іноземного капіталу у 49%. Тепер українські підприємці можуть реєструвати компанії з часткою іноземного капіталу до 70%, а в деяких секторах – поступово навіть до 100%. Це стосується, зокрема, комерційних послуг, будівництва, освіти, охорони здоров’я та бухгалтерського обліку;

при реєстрації у вільних економічних зонах ОАЕ частка іноземного капіталу може бути 100%.

відсутність митних зборів при електронній передачі даних.

Як повідомлялося, Україна та Об’єднані Арабські Емірати заверш