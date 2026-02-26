Рада ратифікувала угоду про фінансове співробітництво зі Словенією. Що вона передбачає?
Верховна Рада ратифікувала міжурядову Угоду з Республікою Словенія про технічне та фінансове співробітництво.
Ухвалення відповідного законопроєкту №0358 в цілому на засіданні у четвер підтримали 250 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.
Йдеться про угоду, підписану 30 жовтня 2025 року, яка визначає рамкові умови для залучення технічної та фінансової допомоги з боку уряду Словенії.
Зокрема, угодою визначаються:
- види та форми надання допомоги (передача ноу-хау, тренінги, консультації, поставка обладнання та матеріалів, впровадження нових технологій, надання грантів);
- механізми погодження проєктів технічної та фінансової допомоги;
- пільги, привілеї та імунітети для словенської сторони в рамках реалізації таких проєктів.
Як повідомлялося, Верховна Рада також ратифікувала міжурядову Угоду про всеосяжне економічне партнерство між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
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