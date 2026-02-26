Рахунки за електроенергію під час відключень у січні зросли у 25% киян: У ДТЕК пояснили, як це можливо

З початком відключень у більшості українців суми в рахунках за світло зменшились, проте у значної частини споживачів нарахування за електроенергію зросли.

Про це повідомили у пресслужбі сервісу Yasno (входить до групи ДТЕК), який забезпечує постачання електроенергії у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях.

"У більшості клієнтів під час довготривалих відключень суми в рахунках за світло стали меншими, ніж у той час, коли відключень було менше або не було взагалі. Але є відсоток тих, у кого суми, попри відключення, зросли", – зазначається у повідомленні.

В компанії нагадали, що тариф на електроенергію для населення взимку не змінювався, тому сума в рахунку за світло могла збільшитися через те, що зросло споживання.

Зокрема, у Києві споживання електроенергії населенням у січні 2026 року було на 41% більшим, порівняно із січнем 2025 року. При цьому нарахування у платіжках зросли у 25% киян, які вчасно передали показання лічильників.

У Yasno пояснили, що на збільшення нарахувань за електроенергію могли вплинути чотири фактори:

пусковий струм : при ввімкненні електроенергії двигуни холодильників, насосів, кондиціонерів споживають у 3-7 разів більше, ніж у нормальному режимі;

: при ввімкненні електроенергії двигуни холодильників, насосів, кондиціонерів споживають у 3-7 разів більше, ніж у нормальному режимі; індивідуальні звички : дехто вмикає все доступне обладнання у ті кілька годин, поки є світло;

: дехто вмикає все доступне обладнання у ті кілька годин, поки є світло; нерегулярна передача показань : якщо показання не передавати щомісяця вчасно, нарахування відбувається по середньому показнику, тому суми до сплати можуть бути вищими. Так, за січень показання невчасно або не в повному обсязі передали на 2% клієнтів менше, ніж за грудень 2025, проте очікуване споживання у цих людей було на 37% більше;

: якщо показання не передавати щомісяця вчасно, нарахування відбувається по середньому показнику, тому суми до сплати можуть бути вищими. Так, за січень показання невчасно або не в повному обсязі передали на 2% клієнтів менше, ніж за грудень 2025, проте очікуване споживання у цих людей було на 37% більше; можлива несправність лічильника: трапляється, що лічильник ламається і демонструє аномальне споживання. У такому випадку варто звернутись до оператора системи розподілу, який його перевірить і в наступному місяці зробить перерахунок спожитої електроенергії.

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У Yasno додали, що якщо у будинку встановлена система АСКОЕ, то через часті відключення також можливі збої під час автоматичної передачі показань, через які рахунок буде сформований за середнім споживанням. У цьому випадку також потрібно звернутися до оператора системи передачі.

Як повідомлялося, раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснював, чому нарахування за електроенергією не мають прямого зв’язку з тривалістю відключень.