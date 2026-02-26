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Новини Відключення електроенергії
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Рахунки за електроенергію під час відключень у січні зросли у 25% киян: У ДТЕК пояснили, як це можливо

Рахунки за електроенергію у січні зросли у 25% киян: як це можливо?

З початком відключень у більшості українців суми в рахунках за світло зменшились, проте у значної частини споживачів нарахування за електроенергію зросли.

Про це повідомили у пресслужбі сервісу Yasno (входить до групи ДТЕК), який забезпечує постачання електроенергії у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях.

"У більшості клієнтів під час довготривалих відключень суми в рахунках за світло стали меншими, ніж у той час, коли відключень було менше або не було взагалі. Але є відсоток тих, у кого суми, попри відключення, зросли", – зазначається у повідомленні.

В компанії нагадали, що тариф на електроенергію для населення взимку не змінювався, тому сума в рахунку за світло могла збільшитися через те, що зросло споживання.

Зокрема, у Києві споживання електроенергії населенням у січні 2026 року було на 41% більшим, порівняно із січнем 2025 року. При цьому нарахування у платіжках зросли у 25% киян, які вчасно передали показання лічильників.

У Yasno пояснили, що на збільшення нарахувань за електроенергію могли вплинути чотири фактори:

  • пусковий струм: при ввімкненні електроенергії двигуни холодильників, насосів, кондиціонерів споживають у 3-7 разів більше, ніж у нормальному режимі;
  • індивідуальні звички: дехто вмикає все доступне обладнання у ті кілька годин, поки є світло;
  • нерегулярна передача показань: якщо показання не передавати щомісяця вчасно, нарахування відбувається по середньому показнику, тому суми до сплати можуть бути вищими. Так, за січень показання невчасно або не в повному обсязі передали на 2% клієнтів менше, ніж за грудень 2025, проте очікуване споживання у цих людей було на 37% більше;
  • можлива несправність лічильника: трапляється, що лічильник ламається і демонструє аномальне споживання. У такому випадку варто звернутись до оператора системи розподілу, який його перевірить і в наступному місяці зробить перерахунок спожитої електроенергії.

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У Yasno додали, що якщо у будинку встановлена система АСКОЕ, то через часті відключення також можливі збої під час автоматичної передачі показань, через які рахунок буде сформований за середнім споживанням. У цьому випадку також потрібно звернутися до оператора системи передачі.

Як повідомлялося, раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснював, чому нарахування за електроенергією не мають прямого зв’язку з тривалістю відключень.

Автор: 

тарифи (1473) електроенергія (4682) відключення світла (850) Yasno (7)
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Зараз ДТЕК мухлює і інші поставщики ЕЕ мухлюють з квитанціями і лічильниками по повній. На квитанціях малюють звсім ліві суми і якщо не заплатиш то приїдуть відріжуть ще й штраф баснословний впаяють. А всіх хто жаліються відфутболюють так що нікуди не доб'єшся. Мовляв плати мовчки по квитанції скільки там тобі написали, а розбиратися пришлемо спеціалістів через пів року-рік по запису. І то не факт, що через пів року знову в чергу не поставлять. Чистий бандитизм і беспрєдєл з 90-х.
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26.02.2026 17:48 Відповісти
Терпіть ТЕРПІЛИ і не скігліть,якщо ні на що не здатні,сидіть зі своїми язиками в себе в дупі бо " не на часі",чи " какая разница" як ,де і хто вас має як хоче та де хоче.
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26.02.2026 18:08 Відповісти
а ще э экофло...
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26.02.2026 19:54 Відповісти
ці всі дтекі ясно обленерго-треба націоналізувати.бо фактично відбідовуються вони за рахунок міжнародної допомоги..а прибутки витрачають на нові віли для ахметових та суркісів на французькій рівері.
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26.02.2026 20:50 Відповісти
нікагда такого не було і апять. зєля лудшій
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27.02.2026 07:53 Відповісти
Все це бред, у вас повинен бути счьотчик, знімаєте показники і множити на тариф і все.
Тарифи ДТЕК змінювати не може! Це для споживачів не комерційних. Аби щось писати
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27.02.2026 09:34 Відповісти
Тупіших пояснень не придумати. Взагалі незрозуміло, на біса ті відключення, якщо споживання виросло. В мене також. Не сильно, ну виросло. Ну я знаю, за рахунок чого.
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28.02.2026 16:22 Відповісти

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