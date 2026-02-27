Без знижок через воєнні ризики: Абромавічус розповів про подробиці угоди з "Енселко" Веревського

Продаж агрохолдингу "Агро-Регіон" компанії "Енселко" Андрія Веревського став прецедентом для ринку землі у 2026 році, адже інвестор придбав актив з землями площею 41 000 га без вимог щодо зниження ціни через бойові дії.

Про це колишній співвласник агрохолдингу Айварас Абромавічус розповів під час Business Breakfast Forbes Ukraine, коментуючи деталі виходу з бізнесу, передає Інтерфакс-Україна.

Він зауважив, що позиція Веревського як покупця була максимально послідовною, а під час обговорення угоди сторони не зважали на ситуацію на фронті. Для ринку, де багато покупців намагаються спекулювати на темі війни, щоб суттєво знизити ціну, така стратегія "Енселко" виглядає як виняток, що підтверджує репутацію покупця.

"Коли ми складали умови, то не дивилися на обстріли чи захоплені території. З боку покупця це був приємний момент: ми не сиділи щотижня і не спостерігали, чи є десь просування ворожих військ, щоб через це зменшити ціну", – розповів Абромавічус .

Він також прокоментував оцінки експертів, які припускали, що вартість угоди становила $100-110 млн. Абромавічус підтвердив, що якби продаж відбувався до повномасштабного вторгнення, сума була б співмірною, адже вона прив'язана до реальних засобів виробництва.

Колишній співвласник "Агро-Регіону" також зауважив, що необхідність розширення земельного банку для "Енселко" обумовлена будівництвом нової переробки. На ринку загострюється конкуренція, і купівля технологічних господарств стає питанням виживання великих аграрних компаній.

Абромавічус додав, що підготовка активу до продажу тривала значний період. Сторона покупця мала послідовну позицію під час переговорів. Весь процес був прозорим, всі домовленості з боку Андрія Веревського були виконані. Це і стало визначальними фактами для закриття транзакції. Це знаковий сигнал для інвестиційного ринку в умовах воєнного стану. Він створює фундамент для подальших M&A процесів у секторі.

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Як повідомлялося, угода з продажу 100% групи компаній "Агро-Регіон" групі Enselco Андрія Веревського стала однією з найбільших M&A-транзакцій в аграрному секторі України з лютого 2022 року, зазначали у інвестиційній компанії Dragon Capital, яка супроводжувала угоду.

Група компаній "Агро-Регіон" належала Айварасу Абромавічусу (53,6%) та Ларсу Пітеру Еламу Хоканссону (44,28%), вона мала земельний банк площею 41 тис. га, розташований у Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях, а також близько 200 тис. тонн елеваторних потужностей.

Група "Енселко" займається вирощуванням зернових і олійних культур. До укладання угоди з придбання "Агро-Регіону", її земельний банк становив 134 тис. га в Хмельницькій та Тернопільській областях, повідомляється на її сайті.