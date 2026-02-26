"Відсоток за спокій": НАБУ викрило корупційну схему під час "Великого будівництва" доріг (оновлено)
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишнім керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури та начальнику одного з її управлінь.
За даними слідства, вони вимагали та одержували хабарі за непритягнення до кримінальної відповідальності працівників приватних компаній та закриття кримінальних проваджень, повідомляє пресслужба НАБУ.
Колишнім посадовцям повідомили про підозру за двома епізодами.
Перший стосується хабаря за закриття кримінальної справи. За даними слідства, у 2021 році прокурори вимагали та отримали $100 тис. в обмін за закриття справи щодо службових осіб держпідприємства та приватної компанії, яка заволоділа його майном, та непритягнення винних осіб до відповідальності. Після одержання коштів справу закрили.
Другий епізод стосується схеми вимагання "відкатів" від компанії, яка будувала дороги в Івано-Франківській області у роки так званого "Великого будівництва".
За даними слідства, упродовж 2019-2021 років ця компанія уклала контракти на сотні мільйонів гривень, з яких на вимогу прокурорів мало віддавати їм 3%. За це посадовці обіцяли не вживати заходів щодо можливих порушень під час робіт. У листопаді-грудні 2021 року зловмисники одержали частину обумовленої суми, уточнили у НАБУ.
Правопорушення за обома епізодами кваліфіковано за частиною 3 та частиною 4 статті 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди).
Як повідомлялося, найбільше держпідрядів на ремонт на будівництво доріг в Івано-Франківській області традиційно отримувало ТОВ "ПБС", у тому числі під час "Великого будівництва" в 2019-2021 роках.
ТОВ "ПБС" заснувала у березні 2004 року в Івано-Франківську Іванна Непік, вона раніше працювала на курорті "Буковель" Ігоря Коломойського. На той час директором "Буковеля" був Олександр Шевченко – зараз він є депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії "За майбутнє" бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палиці.
Шевченко з 2014 по 2019 роки був народним депутатом, на довиборах у Верховну Раду в 2021 році поступився кандидатові від "Слуги народу" Василю Вірастюку. У 2015 році Шевченко підтверджував свою причетність до ТОВ "ПБС".
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Адвокатам буде про що поговорити в суді в сенсі коректності доказової бази … А потім громадськість буде обурюватися, що «суд відпустив хабарника»
Неправомірна вигода - це гроші, майно, переваги, пільги, послуги або нематеріальні активи, які пропонують, обіцяють, надають або отримують без законних підстав. Це ключовий елемент корупційних злочинів, який використовується для впливу на рішення службової особи, що заборонено Законом України «Про запобігання корупції.
"Колишнім посадовцям повідомили про підозру за двома епізодами.
Перший стосується хабаря за закриття кримінальної справи. За даними слідства, у 2021 році прокурори вимагали та отримали $100 тис. в обмін за закриття справи щодо службових осіб держпідприємства та приватної компанії, яка заволоділа його майном, та непритягнення винних осіб до відповідальності. Після одержання коштів справу закрили."
От мене і цікавить, якщо у 2021 році людей не взяли "на гарячому", як у 2026 їм можуть пред'являти підозру, що вони вимагали і ОТРИМАЛИ $100 тис. ???? Як без взяття "на гарячому" можна довести отримання ? Це якесь нове слово в юриспруденції . . .
Хіба тоді брали на гарячому, а потім людина втекла і її у розшук оголосили, а слідство зупинили . . . Але зазвичай, коли беруть на гарячому, затримують і підозру вручають буквально одразу, день-два, поки ще затриманий. Тому у варіант із зупиненням розслідування до того, як упіймають, я не дуже вірю. Значить якісь докази "заднім числом" - хтось дав покази чи якесь відео спливло . . . Але то дурня якась, адвокати то розвалять. Треба гроші як речові докази, треба взяти його було з тими грошима в момент передачі - якось так.
Та і "відкатний епізод" - цитата з новини :
"У листопаді-грудні 2021 року зловмисники одержали частину обумовленої суми, уточнили у НАБУ"
Ну, якщо по безготівковому перерахунку кудись - то я ще готовий в то повірити, бо виписку можна підняти банківську. Але ж в таких випадках готівка ходить чи криптовалюта . . .
Якось мутно і голослівно це виглядає. Хотілося б більше конкретики.