"Відсоток за спокій": НАБУ викрило корупційну схему під час "Великого будівництва" доріг (оновлено)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишнім керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури та начальнику одного з її управлінь.

За даними слідства, вони вимагали та одержували хабарі за непритягнення до кримінальної відповідальності працівників приватних компаній та закриття кримінальних проваджень, повідомляє пресслужба НАБУ.

Колишнім посадовцям повідомили про підозру за двома епізодами.

Перший стосується хабаря за закриття кримінальної справи. За даними слідства, у 2021 році прокурори вимагали та отримали $100 тис. в обмін за закриття справи щодо службових осіб держпідприємства та приватної компанії, яка заволоділа його майном, та непритягнення винних осіб до відповідальності. Після одержання коштів справу закрили.

Другий епізод стосується схеми вимагання "відкатів" від компанії, яка будувала дороги в Івано-Франківській області у роки так званого "Великого будівництва".

За даними слідства, упродовж 2019-2021 років ця компанія уклала контракти на сотні мільйонів гривень, з яких на вимогу прокурорів мало віддавати їм 3%. За це посадовці обіцяли не вживати заходів щодо можливих порушень під час робіт. У листопаді-грудні 2021 року зловмисники одержали частину обумовленої суми, уточнили у НАБУ.

Правопорушення за обома епізодами кваліфіковано за частиною 3 та частиною 4 статті 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди).

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Як повідомлялося, найбільше держпідрядів на ремонт на будівництво доріг в Івано-Франківській області традиційно отримувало ТОВ "ПБС", у тому числі під час "Великого будівництва" в 2019-2021 роках.

ТОВ "ПБС" заснувала у березні 2004 року в Івано-Франківську Іванна Непік, вона раніше працювала на курорті "Буковель" Ігоря Коломойського. На той час директором "Буковеля" був Олександр Шевченко – зараз він є депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії "За майбутнє" бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палиці.

Шевченко з 2014 по 2019 роки був народним депутатом, на довиборах у Верховну Раду в 2021 році поступився кандидатові від "Слуги народу" Василю Вірастюку. У 2015 році Шевченко підтверджував свою причетність до ТОВ "ПБС".