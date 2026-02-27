Бізнес, що тримається на людях: Як "Аптека 9-1-1" працює і навчає команду під час війни

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Чотири роки повномасштабної війни для харківської компанії "Аптека 9-1-1" – це щоденна робота під обстрілами, втрачені аптеки, а також сотні співробітників, які були змушені залишити свої домівки й переїхати в інші регіони. Попри руйнування й ризики, мережа не припинила забезпечувати українців ліками навіть у прифронтових регіонах.

Про втрати, рішення воєнного часу та роль фармацевтів як точки першої допомоги розповала директорка з корпоративних комунікацій Валентина Йовенко.

– Для харківської компанії ці чотири роки – це життя під постійними обстрілами. Як "Аптека 9-1-1" працює в умовах фактично прифронтового міста?

– Харків – рідне місто компанії "Аптека 9-1-1". На початку повномасштабного вторгнення постало питання безпеки команди й безперервності роботи. Водночас більшість співробітників вирішили залишитися й продовжити працювати в місті.

Щоб зберегти керованість процесів, частину функцій довелося розосередити, але стратегічні рішення й щоденне управління залишаються пов’язаними з Харковом. Робота в умовах постійної загрози вимагала швидких і непростих змін: резервного живлення, альтернативних каналів зв’язку, посилених протоколів безпеки.

Це історія про постійну відповідальність перед людьми, стабільне забезпечення українців ліками.

– Скільки аптек мережа втратила через окупацію та бойові дії?

– На початку повномасштабної війни компанія втратила близько 280 аптек – через окупацію, руйнування або неможливість відновити роботу.

У Харкові з понад 300 аптек у перші дні працювало близько 100, а згодом – лише 35. Значних втрат зазнали також аптеки в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та інших областях.

Попри це, "Аптека 9-1-1" не припиняла роботу в регіонах, де це було фізично можливо, зокрема на прифронтових територіях.

– Скільки ваших співробітників були змушені евакуюватися або втратили житло? Скільки змогли продовжити працювати в компанії?

– Сотні співробітників стали внутрішньо переміщеними особами. Частина втратила житло через руйнування, частина була змушена виїхати з тимчасово окупованих територій.

До війни найбільша кількість аптек мережі працювала в Харківській, Луганській та Донецькій областях, тому саме ці регіони зазнали найбільшого кадрового удару.

Сьогодні фармацевти, які були змушені покинути свої домівки через війну, але не відмовилися від професії, продовжують працювати в компанії, відновлюючи життя з нуля в нових регіонах. Вони швидко інтегруються в команди, опановують нові умови роботи та залишаються опорою для пацієнтів і громад, зберігаючи стабільність фармацевтичної допомоги навіть у часи змін.

– Яка соціальна роль компанії та благодійні ініціативи?

– Компанія системно підтримує дітей, позбавлених батьківської опіки. Уже третій рік реалізується проєкт "Фармчарівники": цього року підтримано близько 1000 дітей із 16 закладів по всій Україні.

До Міжнародного дня захисту дітей спільно з Координаційним центром з розвитку сімейного виховання передано гігієнічні набори для 1000 дітей із 14 областей.

Компанія продовжує співпрацювати з дитячими фондами та допомагати найбільш вразливим маленьким українцям.

– Чи змінилася роль фармацевта під час війни? Особливо у прифронтових і віддалених містечках?

– Роль фармацевта під час війни суттєво зросла, особливо у прифронтових та віддалених громадах. У багатьох населених пунктах аптека залишається одним із небагатьох стабільно доступних місць, куди люди можуть звернутися по допомогу й пораду.

Після обстрілів люди часто приходять до аптек у стані сильного стресу. У межах своєї професійної компетенції фармацевти допомагають консультацією, підібрати необхідні препарати та засоби першої допомоги, а також просто заспокоїти людину розмовою і поясненнями. У разі потреби людей скеровують до медичних закладів.

Зростання відповідальності в умовах війни вимагає постійного розвитку професійних навичок. Тому компанія інвестує в освіту: співпрацює з 70 профільними навчальними закладами, близько 700 співробітників навчаються або підвищують кваліфікацію за фінансової підтримки компанії.

У 2025 році понад 1000 студентів пройшли практику в аптеках мережі, що допомагає формувати кадровий резерв у складних умовах воєнного часу.

– Які плани компанії "Аптека 9-1-1" на 2026 рік?

– Ключовим завданням залишається вистояти та забезпечити стабільну роботу аптек і команди в умовах війни. Йдеться про те, щоб люди не втрачали доступ до ліків навіть під час перебоїв із електропостачанням чи загостренням безпекової ситуації.

Саме тому команда працює над рішеннями енергонезалежності, зокрема над впровадженням сонячних панелей. Паралельно розвиваються цифрові сервіси – онлайн-бронювання, телемедицина, термінали самообслуговування – як спосіб зменшити навантаження на фармацевтів і зробити отримання безрецептурних ліків доступнішим для людей.

Головна мета – забезпечити українцям безперервний доступ до ліків і фахової фармацевтичної допомоги.