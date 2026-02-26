ЄІБ минулого року надав Україні рекордне фінансування. Куди спрямували кошти?

Європейський інвестиційний банк у 2025 році виділив Україні 1,5 млрд євро нового фінансування на проєкти в різних сферах.

Про це йдеться в повідомленні ЄІБ, передає Укрінформ.

"У 2025 році група ЄІБ забезпечила 1,5 млрд нового фінансування на проєкти в енергетиці, інфраструктурі, підтримку малого та середнього бізнесу та просування євроінтеграції", – сказано в повідомленні.

Зокрема, кошти були спрямовані на підтримку енерго-, тепло- та водопостачання.

Як зазначили в ЄІБ, торік фінансування було рекордним із початку повномасштабного вторгнення.

Куди спрямували кошти

Серед минулорічних проєктів, зокрема – угода із НАК "Нафтогаз України" на 300 млн євро для закупівлі газу.

За програмою відновлення було виділено 100 млн євро на реконструкцію водної та соціальної інфраструктури у понад 150 громадах. Стільки само було виділено на проєкт із відновлення водопостачання.

Окрім того, ЄІБ торік також розширив інструменти кредитування для бізнесу – через гарантії експортного кредитування Європейського Союзу.

Загальна сума допомоги

Загалом із 2022 року ЄІБ виділив Україні 4 млрд євро для зміцнення критичної інфраструктури, забезпечення безперебійного надання муніципальних послуг, підтримки економічної активності.

Станом на сьогодні портфель ЄІБ в Україні налічує 27 проєктів загальним обсягом 4,7 млрд євро.

Плани на поточний рік

Серед пріоритетів підтримки для ЄІБ в 2026 році залишається енергетична стійкість. також буде посилено підтримку соціальної та муніципальної інфраструктури, технічну допомогу в процесі євроінтеграції України.

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Як повідомлялося, раніше Мінгромад і ЄІБ визначили ключові напрямки фінансування проєктів відновлення на 2026 рік.

До того стало відомо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) перерозподілить кошти чинної Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (UMIP). Це дасть змогу швидко придбати когенераційні установки, обладнання для опалення та забезпечити підтримку роботи водоканалів.