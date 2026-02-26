США послабили санкційний тиск на "Лукойл" через переговори про зупинку війни в Україні, – Reuters

США послабили санкційний тиск на російську нафтову компанію "Лукойл", який мав примусити її до продажу міжнародних активів.

Таким чином адміністрація президента США Дональда Трампа намагається використати санкції щодо однієї з найбільших російських нафтових компаній у якості важеля для тиску на владу Росії у переговорах про припинення війни в Україні, повідомляє Reuters із посиланням на чотири поінформовані джерела.

За даними агентства, у четвер Управління з контролю за іноземними активами США Мінфіну США (OFAC) ще раз відтермінує набуття чинності санкцій проти іноземного бізнесу російського "Лукойлу", цього разу – до 1 квітня.

При цьому нещодавно до питання відтермінування санкцій щодо "Лукойлу" залучили високопосадовців Білого дому, Міністерства фінансів та Державного департаменту, а міністр фінансів Скотт Бессент брав безпосередню участь в ухваленні рішень, розповіли джерела агентства.

Троє співрозмовників Reuters стверджують, що американські санкції щодо "Роснєфті" та "Лукойлу" обговорювалися під час переговорів за участю представників США, Росії та України, що відбулися останніми тижнями у Женеві, Абу-Дабі та Маямі. Наступний раунд переговорів між США, Росією та Україною заплановано на березень.

Ще одне джерело стверджує, що угода з продажу активів "Лукойлу" все ще може бути завершена, незалежно від мирної угоди.

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Lukoil International GmbH зі штаб-квартирою у Відні керує понад сотнею дочірніх структур у близько 50 країнах і включає трейдингову компанію Litasco з офісами у Женеві та Дубаї. Закордонні видобувні активи "Лукойлу" зосереджені у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ та країнах Африки і забезпечують близько 5% сукупного видобутку. Серед ключових активів – частка 75% у родовищі West Qurna-2 в Іраку. До міжнародних активів "Лукойлу" також входить мережа понад 5 300 АЗС у 20 країнах, зокрема у США, та кілька нафтохімічних заводів у Європі.

Що відомо про продаж активів "Лукойлу"?

Як повідомлялося, 23 жовтня минулого року адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. Спочатку OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Одразу після цього "Лукойл" оголосив про продаж своїх міжнародних активів трейдеру Gunvor Group. Однак Мінфін США відмовився видати Gunvor відповідну ліцензію, доки Росія не припинить війну в Україні, назвавши компанію-претендента "маріонеткою Кремля".

Згодом OFAC кілька разів відклало запровадження санкцій проти міжнародного бізнесу "Лукойлу", востаннє – до 28 лютого 2026 року.

Окремо OFAC надало дозвіл на завершення операцій з активами "Лукойлу" у Болгарії, а також відтермінувало набуття чинності санкцій проти роздрібного бізнесу АЗС "Лукойлу" за кордоном до 29 квітня 2026 року. Водночас США звільнили від необхідності дотримуватися санкцій проєкти, пов’язані з експортом нафти з Казахстану через Росію.

Якщо знайти нового покупця не вдасться, "Лукойл" може втратити закордонні активи вартістю близько 14 мільярдів євро, за оцінками Financial Times. Власники "Лукойлу" вже готуються до можливості того, що їхні активи можуть просто забрати, повідомляють джерела FT. Втім, наразі тривають переговори щодо їх продажу з низкою компаній, в тому числі із США.